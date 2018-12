Iskustva mladih muškaraca iz veza s puno starijim ženama...

Kad je riječ o mlađim muškarcima koji izlaze s mnogo starijim ženama, dinamika veze je potpuno drugačija nego kada je muškarac stariji. Šest mladih muškaraca je ispričalo svoja iskustva.

1. Dosadile su mi 'mama' šale

Izlazio sam sa krasnom ženom koja je bila točno duplo starija od mene. Meni je bilo 25, a njoj 50 godina, iza sebe je imala grozan brak u kojem je bilo i fizičkog zlostavljanja i troje odrasle djece od koje je dvoje bilo starije od mene. Bivši i djeca su je grozno tretirali no, na žalost, ona im je dopuštala.

Foto: Dreamstime

Zajedno smo pokrenuli posao koji je bio dovoljno uspješan da si kupimo dvije kuće, tri lijepa auta i brod. No na kraju sam shvatio da vodim jako lijep život, a da nisam sretan. Godine nisu samo broj, prije ili kasnije dođete do toga da jako uočavate tu razliku. Nisam se dobro osjećao kad bi njena djeca došla jer su se grozno ponašali prema njoj što mi je sve više smetalo pa smo se ona i ja počeli svađati oko toga. Dosadile su mi i šale prijatelja o njoj kao 'mami'.

Seks je bio odličan na početku, no to je trajalo kratko, dok ona nije ušla u menopauzu. Nakon toga je seks više nije zanimao, a počeli smo spavati odvojeno jer su je leđa boljela. Ja sam baš napunio 30. Stvari su se stvarno počele raspadati kad sam shvatio da sve više skrbim o njoj što sam joj počeo zamjerati. Na kraju sam shvatio da ću biti jako nesretan ako ostanem s njom.

Foto: Večernji list

Na kraju sam joj, nakon 13 godina, rekao da je vrijeme da krenemo dalje. Bila je to najteža stvar koju sam ikad napravio. Bila je shrvana. Godine su jako važne, nemojte se zavaravati da nisu. I započinjite takve veze ako niste spremni dati jako puno da ih i održite.

2. Seks je nevjerojatan

Ona je devet godina starija, a glavna je razlika u poslovima i karijerama. Ima odličan posao i jako dobro zarađuje, ja zarađujem otprilike petinu njene plaće i još nisam uspješan u onome što radim. Prvo što sam primijetio u vezi sa starijom ženom je da znaju točno što žele u krevetu zbog čega je seks odličan.

Foto: Unsplash Negativno je to što ona ima devet godina više i prije će shvatiti što u životu želi, a očekuje da budemo na istom nivou. To može biti malo naporno.

3. Ja imam više životnog iskustva od nje

Supruga je od mene starija deset godina no, ironično, ona je ta koja je naivna u životu. Ja imam mnogo više iskustva od nje i tako 'izbalansiramo' razliku u godinama. Brak nam je odličan.

Foto: Dremastime

4. Nikad nema drame

Imam 21 godinu, a od svoje 18. izlazim sa ženom koja je 25 godina starija od mene. Nikad se ne prepiremo oko gluposti, nema uzaludnih svađa, nema ljubomore. Planiram ju zaprositi iduće godine. Veza nam je odlična. Ako se u nečemu i ne slažemo, a iskreno se ne mogu sjetiti ni jednog takvog primjera, nema svađe. Emotivno je zrelija što mi je jako privlačno.

Njoj je razlika u godinama među nama čak manji problem nego meni, a to mi se kod nje i sviđa, samouvjerenost. Svi su nam prijatelji super i nitko nas ne osuđuje. No moji roditelji nisu bili presretni zbog nje pa mi je veza s njima... nestabilna. Zato je njena obitelj super.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Ima stariju i mlađu djecu od mene. To je na početku bilo malo čudno, no sada ih naprosto gledam kao obitelj. Ni u seksu nemamo problema, imamo podjednak libido. U početku smo se seksali deset puta tjedno no kad nas je prošla faza 'medenog mjeseca' ostali smo na tri do četiri puta u tjednu što mi je super. Stvari su uglavnom odlične, mislim da ne mogu biti sretniji.

5. Slabiji libido

Bili smo zajedno pet godina, ona je 15 godina starija od mene. Imali smo problema s različitim libidom, imala je puno slabiji libido no to i nema toliko veze s godinama, rekao bih da je više pitanje različitog mentalnog stanja.

Foto: Shutterstock

6. Lijepa veza koju ću pamtiti

Više od dvije godine sam bio sa 12 godina starijom ženom. Kad smo se upoznali bilo mi je 26, a njoj 38. Bila je to odlična veza koju ću pamtiti, ja sam iskreno volio nju i ona je voljela mene.