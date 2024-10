Ispitali su 1000 muškaraca i otkrili što ih odbija na spoju - izgled uopće nije presudan

Moja prijateljica je zamalo otkazala spoj s tipom jer se probudila s aknom, piše kolumnistica portala YourTango, koja je provela anketu među muškarcima o tome što ih može odbiti od žene na prvom ili nekome od prvih spojeva. Uvjerena je da izgled, odnosno prištić ili ono što smo odjenuli, s time nema previše veze, pa je tako savjetovala i prijateljici.

Došla je u moj stan izbezumljena, nastavlja:

- Koliko je velika ta akna? Je li to sve što vidiš od mene kad me pogledaš? Trebam li smisliti izgovor za otkazivanje spoja? - pitala je s vrata.

Foto: Fotolia

Ako ste poput mnogih žena koje slijede savjete o spojevima, prva stvar na koju ćete se vjerojatno usredotočiti prije spoja je to kako izgledate. 'Što da odjenem? Trebam li podići kosu? Ili ostaviti spuštenu? Možda samo neki opušteni rep? Jesu li štikle privlačne, ili mogu izgledati prenapadno? Sve su to pitanja s kojima se vjerojatno mučite, a sav taj trud možda je bolje utrošiti na nešto drugo. Jer, više je nego vjerojatno da izgled neće biti onaj presudni faktor koji će utjecati na to hoćeš li se svidjeti nekome ili ne.

Razmislite o tome: Ako ste nekog privukli toliko da je poželio izaći s vama na spoj, sigurno nije u pitanju samo izgled. Razumijevanje toga je važno da biste naveli muškarca da mu se svidite.

Dakle, što muškarci vole kod partnerice? Prema studiji objavljenoj u Journal of Experimental Social Psychology, to su ljubaznost i empatija. Umjesto o izgledu, on na prvih nekoliko spojeva razmišlja o sljedećem: Imamo li o čemu razgovarati ? Uživam li provoditi vrijeme s njom? Mislim li da je inteligentna? Čini li se cool? Bi li se ona uklopila u moj život? Sasvim sigurno neće pomisliti: 'Oh... bila je možda malo zgodnija zadnji put kad sam je vidio'.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Teško za povjerovati, ali to je istina.

Putovala sam po cijeloj zemlji i intervjuirala više od 1000 muškaraca o intimnosti, ljubavi i izlascima i otkrila da je glavna stvar koja odbija muškarce na spoju loš stav.

Evo što su rekli kad sam ih pitala: “Što vas odbija na spoju?”

- 34 posto istaknulo je to da razgovor nije tekao kako treba

- 16 posto njih odbilo je loše ponašanje

- 35 posto njih prepoznalo je lošu osobnost/stav

- 14 posto odgovorilo je nešto pod 'ostalo'

Stvari o kojima razgovarate na spoju prilika su za muškarca da upozna tko ste. Stoga nije toliko iznenađujuće da je razgovor koji ne teče kako bi trebao bio jedna od glavnih pritužbi na njihovom popisu. Loš dojam o razgovoru uključuje djevojke koje govore premalo ili previše, govore samo o sebi ili otkrivaju previše. (Obično, ono što dečki smatraju "previše" bilo je pričanje o bivšim dečkima, bivšim vezama ili vašoj najdubljoj emocionalnoj drami.)

Dečki također nisu uživali u razgovoru s djevojkom koja kao da nema pojma što se događa u svijetu i može pričati samo o površnim stvarima (recimo o tračevima slavnih). Sve u svemu, željeli su da razgovor o spoju teče poput "teniskog meča", pri čemu obje strane doprinose i raspituju se jedna o drugoj.

Kad razmišljamo o dečkima, skloni smo prizvati slike gutanja piva, podrigivanja, prđenja ili čitavog niza drugih "neciviliziranih" osobina. Dakle, možda vas je iznenadilo da vidite +loše manire' na popisu stvari koje ih odbijaju od žene. No, oni ne govore o korištenju krive viljuške, stavljanju laktova na stol ili korištenju riječi "sranje". Loši maniri koji odbijaju dečke uključuju nepristojnost prema konobaru, provjeravanje njegovog telefona, vječno očekivanje da muškarac sam plati račun i sklonost da se ne sjetite zahvaliti kad to učini.

Iako se definicija "loše osobnosti ili stava" razlikuje od momka do momka, mnogi su se dečki žalili na djevojke koje su bile hvalisave, materijalistički orijentirane, bez smisla za humor ili su se činile neinteligentnima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kategorija "ostalo" uključivala je prekomjerno opijanje, pušenje i opću nekompatibilnost. Neki dečki u ovoj kategoriji spominjali su fizičke stvari, ali ono što bi moglo biti iznenađujuće je da su te fizičke stvari gotovo uvijek imale veze s vašim ustima: Loš zadah, prljavi zubi i žvakanje s otvorenim ustima bile su stvari koje su odbijale dečke! Ironično, uz sve vrijeme koje možda provedemo pripremajući se za spoj, vjerojatno najbolja investicija bila bi dobra četkica za zube i vodica za ispiranje usta.

Kad muškarac izvede ženu na spoj, on želi cijeli paket. On već zna kako žena izgleda, jer čak i kad se radi o spoju na slijepo, vjerojatno je mogao pronaći neke fotografije na društvenim mrežama prije susreta. Naravno, želite izgledati lijepo, ali nemojte se previše opterećivati svojim izgledom. Možda nije dobar dan za frizuru, no to vam ne treba pokvariti raspoloženje, jer je raspoloženje zapravo ono na što će muškarac obratiti pozornost, a ne na frizuru.

Ukratko, kad je moja prijateljica pokušala otkazati spoj zbog akne, rekla sam joj da je smiješna i da bi ga otkazivanje više odvratilo nego velika mrlja na njezinu licu. Osim toga, prištić nije bio tako velik, a u restoranu su svjetla prigušena.