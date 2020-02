Ispovijest iscrpljene mame: 'Ne ljutite se ako s posla odem u 5'

Majke modernog doba provedu i do 25 sati na tjedan na poslu, više nego ikad prije. Jamie Johnson iz američkog Kentuckyja, ponosna mama dvoje dječaka radi i više od toga. I dok uspijeva uskladiti poslovni i obiteljski život, priznaje kako je za to potrebna velika količina energije.

Kako bi objasnila kako to radi, Jamie je nedavno objavila iskreni tekst na svom blogu Hashtag MomFail. Tekst se najviše tiče roditelja, ali i dokazuje da se sve stiže, ako se dobro organiziraš.

'Molim vas, prestanite mi suditi jer sam ured napustila točno u 17 sati. Moja djeca me čekaju u vrtiću i ne smijem im kasniti. Znam da sam danas zakasnila na posao, ali ne mogu ih ostaviti u vrtiću do 7:45 sati ujutro. Znam da izgledam rastrojeno, ali to je zato što jesam rastresena. Imam bolesnog klinca i čekam da saznam kada s njim mogu pedijatru. Ne želim izgledati iscrpljeno kada se pojavim na poslu, ali budna sam od 4:30 ujutro jer mi je dijete plakalo.

Znam da su mi oči staklene, ali provela sam posljednjih 12 sati pokušavajući umiriti dijete, da napokon zaspe. Imam i 5-godišnjaka koji je jutros plakao jer nije htio ići u vrtić, a ja sam zabrinuta za njega.

Znam da su mi oči natečene. Sinoć sam se rasplakala jer sam toliko iscrpljena i nikad nisam sama. Nisam si priuštila vrući tuš već 5 godina.

Znam da bi trebala ostaviti svoj privatni život doma kada dođem na posao, ali kad ste mama dvoje male djece, to je teško učiniti. Hvala vam što ste mi se smilovali posljednjih 5 godina. Mogla bih se i ja sama sebi malo smilovati.

Biti mama s malom djecom i raditi je teško. Hvala svakom šefu koji mi je dopustio da odem s posla zbog odlazaka liječniku, neočekivanih bolesti, predstave, školskog ručka... Hvala svim ljudima koji me nisu krivo gledali kada sam morala istrčati sa sastanka dok sam bila trudna kako bi povraćala. Hvala svim kolegicama koje su mi ispričale svoja iskustva dok su bile u mojoj situaciji i dale mi do znanja da nisam jedina koja se malo teže snalazi. Hvala svim mamama koje me potiču da nastavim dalje iako se ponekad osjećam da ne mogu, da mi treba predah. Hvala kolegama koji su me pokrivali kada sam morala iznenada otići s posla zbog klinaca.

Razumijem sve vas mame koje radite brzinom munje svoj posao i ne dižete se od stola jer imate osjećaj da nećete stići sve do kraja radnog vremena, jer kad dođe 17 sati već morate dalje. Razumijem sve vas mame koje ručate za stolom i usporedno radite jer znate da ćete morati ranije s posla jer morate pokupiti dijete od dadilje pa ga prebaciti do liječnika i još se vratiti do 14 sati na posao jer imate sastanak.

Razumijem da ste umorne. Iscrpljene najvjerojatnije. Isto tako znam da ste sposobnije nego što si nekad dajete na vrijednosti.

Ne morate birati između dva svijeta koje volite. Možete ih imati oboje, i obitelj i karijeru. Nije lako, ali je moguće.

Da, ponekad se ti svjetovi mogu sudarati, ali vrijedi truda. Nemojte odustati.

Do sljedećeg puta,

Jamie'

Ova iskrena mama objasnila je kako je imala karijeru prije nego što je rodila. Svog prvog dječaka rodila je s 29 godina. Nikad se nije pitala hoće li nastaviti raditi.

- Volim raditi i znala sam da mogu oboje. Naravno, i moja obitelj trebala je još jednu plaću - rekla je.

Jako je, što se vidi i po tekstu, zahvalna svojim kolegama što su imali razumijevanja za nju. Presretna je i što bake i djedovi s obje strane žive u istom gradu pa mogu uskočiti pomoći s djecom ponekad. Presretna je što ima šefove pune razumijevanja jer zna da mnoge žene nisu imale tu sreću.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: