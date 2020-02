Ispovijest mame: Kako je moja kći umrla - od najobičnije gripe

Plakala sam više puta nego što mogu pobrojati. Čovjek bi pomislilo da sam do sada trebala proći fazu plakanja, no stvar je u tome da ne mogu prijeći preko osjećaja krivnje, priča svoje iskustvo Gwen Zwanziger CNN-u.

Jedina pritužba moje kćeri Shannon je bilo bolno grlo. Čak nije imala niti jako visoku temperaturu. Danas sam provela (bolje rečeno potratila) većinu jutra guglajući informacije o gripi. Kompleksna znanost o mutirajućim virusima i dalje me ostavlja zbunjenom. Ako ja ne mogu razumjeti stvar, kako mogu drugima istaknuti važnost sprječavanja gripe?

Nakon više od dvije godine, moj muž Terry i ja još nismo izgovorili riječ "umrla". Kažemo "otišla je u raj" ili "otišla je". Nisam je sanjala sinoć, a toliko je žarko želim vidjeti, makar u snovima. Kad bih barem mogla još samo jednom razgovarati s njom. Reći joj koliko mi je žao. Zna li ona to? Vidi li me iz neba? Imam pomiješane osjećaje vezane uz to kako izgleda život nakon smrti, ali znam da postoji.

Trebala bih otići na Facebook i razgovarati s drugim majkama na stranici "Flu Moms". Zadnji put kad sam gledala, vidjela sam nekoliko novih imena. Očigledno djeca još umiru. Zahvaljujem Bogu što ove majke postoje, mogu se pojadati i pronaći utjehu, ali i dati upozorenje svim drugima da im se ne bi dogodilo isto - od gripe ljudi umiru!

Pustimo da gripa "odradi svoje"

Sezonske gripe ubijaju zdravu, aktivnu djecu svake godine.

Shannon je otišla u školu u srijedu, no kad je došla doma rekla je kako se od prijateljice zarazila gripom. Poslala sam je u sobu i radila ono što svaki roditelj radi.

Nosila sam joj tekućine, sok od jabuke i juhu. Žalila se na bolno grlo, pa joj je tata kupio sprej za njega, ali i mali dar da se osjeća bolje. Dobila je visoku temperaturu, no ne toliko visoku da bih se zabrinula i odvela je na hitnu.

Kasnije tog tjedna, mislila sam kako bi se trebala osjećati bolje, pa sam se pitala ne iskorištava li situaciju kako bi izbjegla odlazak u školu.

Otišla bih u njenu sobu, a ona bi ležala sa zatvorenim očima. Nisam mogla odrediti glumi li ili ne. Uzela sam joj mobitel i stavila ga ispod hrpe opeglane odjeće koju sam joj donijela da pospremi u ormar. Sljedeći put kad sam došla, mobitel je bio kraj nje, pa sam znala da je dobro.

No do nedjelje, djelovala je jako slabo.

Slala je poruke i gledala TV, no jela je vrlo malo i djelovala je letargično. Odlučila sam je poslati u kliniku s njenim tatom. Tamo su izradili njen dnevnik temperatura, pitali koliko je tekućina uzimala te izmjerili zasićenost kisikom.

Nisam išla s njima jer sam željela očistiti njenu sobu, promijeniti plahte i to - da bi joj sve bilo svježe i mirišljavo.

Kad su se vratili kući, ušla je kroz vrata i rekla da je odlazak doktoru bio samo "gubitak vremena". Liječnik je s njom proveo svega nekoliko minuta, jer je čekaonica bila prepuna ljudi koji su valjda isto imali gripu. U njenoj srednjoj školi 150-ero djece je bilo bolesno.

Liječnik je zaključio kako je riječ samo o gripi te je treba pustiti da "odradi svoje" i teče prirodnim tijekom.

Točno 34 sata kasnije, Shannon je sišla dolje niz stepenice. Kad je otišla u kupaonicu, ušla sam za njom i pomogla joj da uđe u kadu. U tom sam se trenutku već preznojavala od straha. Nisam joj pomagala da se opere sve otkako je bila mala beba.

U tom sam trenutku shvaćala da je nešto jako loše. Kad se nagnula iza u kadi i kad sam je pogledala u oči - znala sam da umire. Došla sam iza nje i podigla je iz kade. Posjela sam je na wc školjku tako da je sjedila u mom krilu, a ona je umrla.

Nisam mogla ništa učiniti da je spasim. Zdravstveni stručnjaci - od žurnih bolničara do svemoćnih liječnika iz klinike Mayo - nisu mi je mogli vratiti.

Gripa joj je uništila unutarnje organe, a ona to nije ni znala.

"Što ako..."

Shannon je odabrala kako se neće cijepiti. Danas bih dala sve da se cijepila, a tada nisam ni razmišljala o tome.

Bi li je cjepivo spasilo? To je ono što bi trebalo napraviti. Iako možete dobiti gripu makar ste se cijepili, rizik ozbiljne bolesti bi trebao biti znatno manji. Savjetovala bih svakom da se cijepi, ali još važnije od toga - ne podcjenjujte snagu gripe.

Ako ste bolesni, ili su bolesna vaša djeca, ne idite na posao i ne šaljite ih u školu, tamo će samo prenijeti soj gripe drugima.

Ja sam bila samo obična majka običnog djeteta, a sad sam samo ljuska od čovjeka. Zbog obične gripe svijet neće vidjeti što je Shannon mogla postati.

Shannonini roditeli pojavili su se i u CNN-ovom dokumentarcu 'Neprimjetni neprijatelj', a svoju tragičnu priču iznijeli su u javnost kako bi kod drugih osvijestili opasnost od gripe.

