Ispovijest tri Hrvatice: 'Autizam smo otkrile tek u odrasloj dobi. Pitale smo se što nije u redu...'

Oduvijek sam imala osjećaj da sam drugačija. Unatoč silnom trudu koji sam ulagala da postanem kao ljudi koji me okružuju, jednostavno nije išlo. Nisam mogla podnijeti velika okupljanja, imala sam sam potrebu tišine i mraka i da me ništa ne smeta. Govorili su mi da moram van i u disko, među ljude, no nisam razumjela zašto. Razmišljala sam drugačije od svih koji me okružuju i pitala sam se što sa mnom nije u redu, započela je svoju priču Sunčica Lovrečić Čekić (46) iz Tara kraj Poreča.