Oduvijek smo bili ja, ja i ja. Pomalo sam samotni tip i uvijek sam više uživala u vlastitom društvu. Ne vjerujem ljudima i nisam previše zabrinuta što nemam najbolju prijateljicu. Nekad mi je do toga bilo stalo, ali sad volim samo sebe, ispričala je Moriah Mills (27), model iz New Yorka, i napomenula kako nema niti jednu prijateljicu, a kamoli više njih.

Duboko je, kaže, uvjerena da žene izbjegavaju njezino društvo jer je previše zgodna.

- Većina žena me osuđuje jer sam njihovim partnerima vrlo privlačna. Njihovi muževi i dečki me žele. Ja sam jako fina, ali možda one misle da sam umišljena zbog svojeg izgleda. Ali, jako griješe, jer ja čvrsto stojim nogama na zemlji - dodala je.

U školi je bila sramežljiva, teško je stvarala prijateljstva pa se nekako uvijek držala po strani i bila sama. Priznaje da ima problema s povjerenjem u ljude i svjesna je da bi morala poraditi na tome želi li obogatiti svoj društveni život prijateljima.

- Ponuda od muškaraca mi ne nedostaje, toga imam na pretek. Volim romantiku, zavođenje i odlaske na večere. Nikada mi ne nedostaje muških obožavatelja koji bi me uvijek izveli - naglasila je, a prenosi The Sun.

