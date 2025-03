Isprobali smo najbrži slobodni pad u Europi! 'Dok letite prema dolje jedva udišete zrak'

Najveći vodeni park u Njemačkoj - Rulantica - vjerojatno je najzabavnije mjesto na kojemu možete biti u ovo doba godine, kad je vani još hladno, a željni ste vode, plivanja, zabave i malo relaksacije. Rulantica se nalazi u Rustu u okviru Europa-Parka, napravljena je tematski u vikinškom stilu i podijeljena je u 14 cjelina, s tim da su neke otvorene samo dok je ljetna sezona.

Iako se na prvu čini kao da je namijenjena samo za djecu, to je velika zabluda jer se u Rulantici mogu dobro zabaviti i odrasli. Mi smo isprobali deset atrakcija i ne možemo se odlučiti koja nam je bolja od koje, ali definitivno znamo da su neke samo za hrabre - kao što je, primjerice, Dugdrob.

To je tobogan sa slobodnim padom, a sve počinje tako da vas prvo zatvore u kapsulu, morate prekrižiti ruke na prsima i slijedi show. Nestane vam tlo pod nogama i padate kroz tobogan visok 20 i dugačak 120 metara. Ova atrakcija nije za svakoga jer, osim što vas zalijeva voda sa svih strana, teško je disati. Tijekom cijelog spuštanja "puca" vas adrenalin, tako da je definitivno za one koji žele isprobati nešto ludo. To je ujedno najbrži slobodni pad što se tiče vodenih tobogana u Europi.

Još jedna senzacija koju smo isprobali bio je VR pod vodom (Snorri Snorkling VR). Dobijete disalicu i VR naočale te uđete u mali bazen, u kojemu morate uhvatiti se za ručke, plivati na mjestu i uživati u prizorima koje vidite. Uglavnom je riječ o bajkovitom likovima, sirenama i raznim morskim stvorenjima, koja vas vode kroz svoj svijet. Cijela ta avantura traje tri minute, ali morate biti oprezni s disanjem jer vam voda može ući u naočale, pa nećete ništa vidjeti niti ćete moći disati.

Isprobali smo i vanjski tobogan Vildstrøm te vanjski bazen, u kojem je bar, pa možete popiti piće i uživati u vodi od 32 stupnja. Iako je ondje vani poprilično hladno, vanjski bazeni, kao i tobogan, odlični su, pa se ne morate bojati da ćete se smrzavati.

U Rulantici ima i natjecateljskih tobogana, koji će vam dati novu dimenziju zabave, kao što su Vikingløp i Munin. U Vikingløpu se natječe istodobno osam ljudi na osam tobogana. Spuštate se na spužvi niz brzi spust i na kraju vas dočeka ekran s rezultatima koji pokazuju tko je prvi došao do cilja i koliko mu je sekundi do njega trebalo. Malo drukčije funkcionira Munin, u kojemu morate sa sobom ponijeti luftić u koji stanu dvije osobe. Kad se na semaforu iznad vas pojavi zeleno svjetlo, pritisnete gumb i onda počinje zabava u obliku spuštanja niz tobogan dugačak 150 metara. Tko prvi stigne do cilja, taj je pobjednik!

Ako volite brža lansiranja u vodu, morate isprobati Isbrekker, koji će vas u samo nekoliko sekundi lansirati u vodu dublju od tri metra. Ovaj je tobogan samo za plivače i na to strogo paze.

Što se tiče atrakcija za obitelj i djecu, jedna od zanimljivih je Vinter Rytt. Drukčiji je zbog toga što se na njemu spuštate u velikom luftiću namijenjenom za četvero, pa je idealan za četveročlanu obitelj. Ima nagli spust, koji vas vodi do otvorenog dijela tobogana, gdje vas lansiraju u zid s kojeg imate pogled na cijeli vodeni park. Vrlo je atraktivan i idealan za djecu.

Osim toga, još jedna zanimljivost je lažna plaža - Surf Fjørd. Ondje se djeca s roditeljima mogu brčkati u plićaku dok ih zapljuskuju valovi, a osjećaj je kao da ste negdje na obali. No ako prije opuštanja ipak želite okušati se u izazovima poput onih iz "Ninja ratnika", uputite se na Hoppablad, plutajuće otočiće po kojime morate hodati, držati ravnotežu i paziti da ne padnete. Iako se čini kao mačji kašalj, zapravo je vrlo izazovno, a prema viđenome, mnogo lakše tu prepreku prijeđu djeca nego odrasli.

Velika su fora i kabine sušilice, kojih ima na nekoliko mjesta u Rulantici, a u kojima se možete na brzinu osušiti ako idete u restoran ili bar. U Rulantici zaista ima mnogo mjesta na kojima možete pojesti, a sve plaćate prislanjanjem narukvice koju dobijete na ulazu. Nakon što izađete iz parka, prislonite narukvicu i platite sve što ste pojeli i popili.

Na zadnjem katu parka nalazi se zona za opuštanje, kamo obitelji dolaze s djecom i parovi te uživaju u miru i tišini. Možete unajmiti sofe, krevete, imati kućicu samo za sebe i opustiti se. Čak imate i zastore za potpunu privatnost. Naravno, saune su neizostavan dio ovog sektora, a nude i razne vrste masaža.

Trenutna cijena karata za odrasle je od 46 do 52 eura, a za djecu do 12 godina od 43 do 49 eura. Djeca do tri godine imaju besplatan ulazak. Karte možete rezervirati online, ali imajte na umu da nisu sve atrakcije uključene u cijenu ulaznice.

Rulantica ima više od 30 vrsta tobogana

Površina vodenog parka je 36.000 m2, a ima ukupno 31 tobogan. Parkom upravlja Europa-Park, odnosno u vlasništvu je obitelji Mack. Otvoren je u studenom 2019. godine, a maksimalni kapacitet je 6000 posjetitelja na dan. Ima više od 50 raznih atrakcija, dva bara u bazenu, tri saune i jednu parnu kupelj.