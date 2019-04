Istezanjem vrata je uzrokovala puknuće žile, a i moždani udar

Natalie Kinicki (23) je tog kobnog dana nakon večernjeg izlaska ležala s prijateljem u krevetu i gledala film. Malo se rastegnula i svijet joj se okrenuo naglavačke.

Medicinska sestra koja radi u Londonskoj ambulanti, se rastegnula i osjetila krckanje u vratu za koje je mislila da je normalno.

- Ljudi moraju znati da čak i ako ste mladi, nešto tako jednostavno kao istezanje može prouzročiti moždani udar. Nisam čak ni pokušavala krckati vratom. Pomaknula sam se, rastegnula i to se dogodilo. Čula se samo krc, krc, krc - izjavila je Natalie.

- Prijatelj me pitao čuje li se to krckanje mojeg vrata, na što sam se samo nasmijala jer kod rastezanja mi inače krckaju zglobovi. Ustala sam se i krenula prema kupaonici, ali mi se vrtjelo i kad sam pogledala u pod sam shvatila da ne pomičem lijevu nogu. I onda sam pala. Nisam se mogla dići s poda i on mi je priskočio u pomoć. Mislio je da sam pijana, ali znala sam da je u pitanu nešto drugo. Pomislila sam da me je netko drogirao s drogom za silovanje, koja može uzrokovati paralizu - prepričava Natalie.

Natalie se u prosincu 2017. preselila iz Australije U London kako bi se pridružila LAS-u i priznaje da u početku nije htjela zvati hitnu pomoć kako ju kolege ne bi vidjeli pijanu. Nakon što nikako nije mogla zaspati nazvala je hitnu pomoć. Kad su bolničari stigli i počeli raditi testove, Natalie je shvatila da joj je stanje sve gore jer joj se u međuvremenu pogoršala koordinacija i krvni tlak i otkucaji srca su se stalno povećavali.

- U početku su me gledali kao da sam samo obični pijanac, ali su se uozbiljili kad sam im rekla da radim u hitnoj pomoći i da sam prilično sigurna da nešto nije u redu - objasnila je.

Nakon obavljenih testova hitna ju je prevezla u Nacionalnu bolnicu za neurologiju i neurokirurgiju gdje je odmah poslana na operaciju tijekom koje su kirurzi otkrili da joj je pukla vertebralna arterija.

Potvrđeno je da je Natalie imala moždani udar, koji je uzrokovan pucanjem glavne arterije u kralježnici. Zapravo, prilikom istezanja Natalie je potrgala vertebralnu arteriju, što je uzrokovalo stvaranje krvnog ugruška u mozgu i pokretanje moždanog udara.

Kirurzi su uspjeli popraviti oštećenje na arteriji ugradivši joj stent, ali joj nisu uspjeli ukloniti krvni ugrušak u mozgu za kojeg su vjerovali da će se tijekom vremena rastopiti.

Nakon operacije Natalie je ostala paralizirana lijeva strana tijela, a ona je bila u potpunom šoku. Nije mogla normalno razmišljati i kaže da ništa nije osjećala.

- Doktori su mi kasnije rekli da mi je istezanje vrata uzrokovalo pucanje vertebralne arterije. A da je šansa za to jedna u milijun. Bila sam potpuno u šoku. Ne pušim, rijetko pijem i nitko u mojoj obitelji nije imao problema s krvnim žilama ili moždani udar. Potpuno sam se 'ugasila', pokušavajući shvatiti zašto se to meni dogodilo. Ljudi su mi kasnije rekli da sam se ponašala poput robota - prisjeća se.

Osjećala se toliko loše da je rekla psihologici da bi bilo bolje da je umrla. Objašnjava da je očekivala da će se nakon operacije probuditi kao nova, a umjesto toga nije se mogla kretati, pa čak niti pomicati prste na rukama.

- Mislim da sam uplašila psihologicu. Ali depresija je jako česta kod ljudi koji su preživjeli moždani udar, vjerojatno zato što ljudi izgube dignitet i samostalnost - objasnila je.

Danas je Natalie puno bolje. Svaki dan vježba i zahvaljujući tome je povratila dio motorike i osjeta u nozi i ruci. Doktori joj još uvijek ne mogu dati procjenu kad će se stvari vratiti u normalu, ali ona se nada da će za šest do dvanaest mjeseci moći ponovo raditi, u početku neke lakše poslove, a s vremenom sve što je i dosad radila.

- Ponovo mogu upravljati lijevom rukom, mogu hodati, ali ne dulje od pet minuta. Unatoč tome sam dosta nespretna. ne mogu si sama zakopčati košulju - izjavila je za Daily Mail.

- Ali sam odlučna u namjeri da se vratim na posao što prije - dodala je.

Uz to, Natalie je odlučna u tome da upozori mlade ljude kako moždani udar se događa kod ljudi svih godina, pa čak i kod djece.

Savjeti stručnjaka

Razgovrali smo s Filipom Sabolom, predavačem i koordinatorom edukacije na Fitnes učilištu koji je dao par savjeta kako se pravilno istezati te koje su najčešće greške koje ljudi rade prilikom istezanja vrata.

1. Kako pravilno istezati vrat?

- Pod terminom istezanje većina ljudi automatski pomisli na statičko istezanje, odnosno zadržavanje istegnutog položaja kroz određen broj sekundi. Prije nego krenete u tu avanturu, zapitajte se je li vam to uopće potrebno? Statičko istezanje (unatoč popularnome mišljenju) ima jako malu povezanost sa smanjenjem boli - objašnjava Filip.

Ako tražite par vježbi koje bi mogli napraviti u pauzi na poslu za opuštanje mišića i povećanje opsega pokreta u vratu, Filip savjetuje da pogledate kako u ovom videu:

2. Koje su moguće posljedice?

- Područje vrata je veoma osjetljivo zbog brojnih žila i živaca koji prolaze tuda te nepravilnim postupcima može doći do oštećenja zglobova, uklještenja živca ili pritiska na arterije te smanjiti dotok krvi u mozak. Savjetujem vam da ako imate problem koji ne prolazi unutar par dana da potražite pomoć stručnjaka (fizijatra, fizioterapeuta, kineziterapeuta).

3. Koje su najčešće greške koje ljudi rade prilikom istezanja vrata?

- Ako osjećate napetost u vratu, to ne mora nužno značiti da mišić treba istezati. Ta akcija često može dovesti do toga da se mišić zbog slabosti stegne i javlja se bol te smanjen opseg pokreta. Nadalje, popularno je i da ljudi rade brze pokrete u kombinaciji s kruženjem i rotacijama što je posebno opasno zbog mogućnosti pritiska na arterije. Probajte ustati i mijenjati položaj svakih 40-50 minuta ako radite za računalom te na spor i kontroliran način, par puta u danu, raditi vježbe prikazane u videu - savjetuje Filip.

