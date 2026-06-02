Ivan i Đurđica napravili vrt iz bajke kod Osijeka: Od stare krame radimo čudesa!

Obiteljska kuća Ivana Eleša iz Višnjevca kraj Osijeka u svojem dvorištu skriva pravi privatni zeleni resort. Uređeni zeleni travnjak ispred kuće nagovještava divotu koju ćete vidjeti unutra čim zakoračite na malu stazu koju je Ivan sagradio od kamena i betona, a koja vas, kao put u bajku, vodi ispod svodova rascvjetalih biljaka i ukrasnog drveća. Tek kad prođete tu stazu, pred vama se otvori vrt iz bajke - krivudave stazice od stare cigle, sjenica s biljarom, ribnjak, fontana, ljuljačke, drvene terase, miris ruža i stotine biljaka koje se prelijevaju iz svakoga kutka. No iza svega ne stoji skup projekt ni tim majstora, nego ljubav, upornost i vlastite ruke.