Iza kulisa: Kako radimo velike implementacije?

U REEM Electronicu takve projekte gradimo oko jedne ključne točke: kontinuitet rada klijenta. Zato Infrastructure DR (Disaster Recovery) rješenja promatramo kao temeljnu infrastrukturu, a ne kao dodatnu opciju.

Zašto Infrastructure DR postaje ključan cilj svake ozbiljne implementacije

U modernom okruženju prekid može nastati zbog kvara storagea, greške na mreži, ransomware napada, ljudske pogreške ili problema u podatkovnom centru. U svim scenarijima zajednički nazivnik je podatak: gdje se nalazi, koliko brzo ga je moguće vratiti i kako dokazati integritet nakon incidenta.

Infrastructure DR ima jasan cilj: smanjiti rizik prekida poslovanja i skratiti vrijeme oporavka. U praksi to znači definiranje mjerljivih parametara (RPO/RTO), segmentaciju sustava po kritičnosti te implementaciju mehanizama replikacije i orkestracije oporavka, kako bi se “teški dan” pretvorio u kontrolirani događaj, a ne krizu.

Procjena i dizajn: faza u kojoj se dobiva ili gubi projekt

Svaka velika implementacija počinje procjenom trenutnog stanja infrastrukture i aplikacija. Ne tražimo samo “što postoji”, nego kako sustavi stvarno rade u produkciji: opterećenja, ovisnosti, prozori održavanja, kritične integracije, autentikacija i način na koji se obrađuju osjetljivi podaci.

U ovoj fazi definiramo:

Opseg (što ulazi u DR, a što ostaje izvan)

(što ulazi u DR, a što ostaje izvan) Prioritet sustava i “minimalni set” za nastavak rada

Potrebne razine zaštite (enkripcija, immutable backup, MFA, segmentacija mreže)

Očekivanu cijenu kroz realan model resursa (storage, mreža, licence, rad)

Dobar dizajn uvažava i organizacijski aspekt: tko donosi odluke, tko je vlasnik aplikacija, tko je odgovoran za testove. Bez toga i najbolji alat ostaje nedovršeno rješenje.

Tehnički životni ciklus rješenja: od arhitekture do automatizacije

Implementaciju provodimo kao životni ciklus s jasnim koracima, gdje se svaka faza zatvara verifikacijom. Taj životni ciklus RPA i DR koncepata ima zajedničku logiku: standardiziraj, automatiziraj, testiraj, nadziraj.

Arhitektura DR okruženja

Ovisno o zahtjevima i budžetu, DR se može graditi kao sekundarna lokacija, kolokacija ili cloud okruženje. Ključno je da arhitektura podržava:

Replikaciju virtualnih strojeva i kritičnih servisa

virtualnih strojeva i kritičnih servisa Odvojene sigurnosne domene (da incident ne “preseli” u DR)

Kontrolirane mrežne rute i DNS preusmjeravanje u failoveru

Centralizirani nadzor i audit trag

Sigurnost podataka kao temelj, ne dodatak

DR bez sigurnosti je samo brža reprodukcija problema. Zato u dizajn ugrađujemo:

Enkripciju podataka u prijenosu i mirovanju

Immutable kopije (zaštita od brisanja/kriptiranja)

kopije (zaštita od brisanja/kriptiranja) Segmentaciju mreže i princip najmanjih privilegija

MFA za administrativne pristupe i stroge politike lozinki

Detekciju anomalija i logiranje promjena

Ovdje posebno pazimo na scenarije ransomwarea: cilj nije samo vratiti sustav, nego vratiti ga u čisto stanje i dokazati da su podaci konzistentni.

Automatizacija i orkestracija: gdje DR postaje operativan

U velikim implementacijama ručni postupci su najveći izvor rizika. Zato uvodimo automatizaciju u failover/failback korake i provjere. To se može povezati i s RPA pristupom: automatizacija validacija, generiranja izvještaja, usporedbe konfiguracija i obavijesti dionicima smanjuje vrijeme reakcije i opterećenje tima, što se dobro nadopunjuje s pristupom kao što je REEM outsourcing.

Primjeri primjene Infrastructure DR rješenja u stvarnom radu

Primjer 1: proizvodna tvrtka s ERP sustavom i skladištem

Kada ERP stane, staje i izdavanje, nabava i skladište. DR rješenje ovdje tipično uključuje replikaciju ERP servera, baze podataka i kritičnih integracija. Rezultat je manje zastoja i brža stabilizacija nakon incidenta.

Primjer 2: financijski ili uslužni sustav s osjetljivim podacima

Kod sustava koji obrađuju osobne ili poslovno osjetljive podatke naglasak je na sigurnosti i auditu: tko je pristupio i što je promijenjeno. DR arhitektura mora osigurati izolaciju i enkripciju.

Primjer 3: organizacija s više lokacija i udaljenim radom

Za scenarije gdje zaposlenik radi s više lokacija, DR se veže uz mrežnu otpornost: redundantni linkovi i pravilno dizajnirani VPN/SD-WAN.

Testiranje kao obvezan korak, ne formalnost

DR bez testiranja je samo pretpostavka. U svakoj implementaciji definiramo testni plan: što se testira, kako se mjeri uspjeh, tko odobrava rezultate i kako se dokumentira. Testovi se izvode kontrolirano i ne smiju ugroziti produkcijski rad.

Koliko košta prekid i kako se gleda cijena DR-a

Cijena DR rješenja nikad nije samo iznos hardvera ili licence. U računicu ulaze:

Vrijednost sata zastoja (prihod, reputacija, penali)

Trošak oporavka (rad, logistika, angažman dobavljača)

Rizik gubitka podataka i ponovnog unosa

Sigurnosni rizik i potencijalni incident response

Kako REEM Electronic vodi velike implementacije

Kada implementacija uključuje Infrastructure DR, pristup mora biti inženjerski: jasna arhitektura, sigurnosne kontrole, automatizacija i testiranje. REEM Electronic takve projekte vodi strukturirano, s fokusom na sigurnost podataka, uz oslonac na usluge i servis te ugovorno održavanje.