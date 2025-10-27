Izbjegavajte avokado ukoliko koristite lijekove za ova stanja

Avokado je bogat zdravim mastima, vlaknima i hranjivim tvarima, ali za neke osobe kombinacija s određenom hranom ili lijekovima može izazvati neželjene interakcije
1. Kombiniranje avokada s hranom bogatom vitaminom K. Ako uzimate warfarin, izbjegavajte jesti avokado zajedno s povrćem bogatim vitaminom K, poput špinata, kelja, kupusnjača i lišća repa. Takva kombinacija može promijeniti učinkovitost vašeg lijeka.
2. Tiramin u prezrelom avokadu.
Prezreli avokado sadrži tiramin, spoj koji može izazvati opasne skokove krvnog tlaka kod osoba koje uzimaju MAO inhibitore ili određene antibiotike, poput linezolida.
3. Kada jedete avokado, izbjegavajte kombinirati ga s drugim namirnicama bogatim tiraminom, poput starih sireva, crnog vina, kave, fermentiranih proizvoda i dimljenog mesa.
4. Previše kalija može biti rizično. Svaki avokado sadrži otprilike 700 miligrama kalija. Za osobe s bubrežnim bolestima ili one koje uzimaju lijekove za snižavanje krvnog tlaka, poput ACE inhibitora ili blokatora angiotenzinskih receptora II, prekomjeran unos kalija može predstavljati zdravstveni rizik.
5. Hrana bogata kalijem na koju treba paziti: namirnice poput krumpira s korom, banana, špinata, leće te ribe poput lososa i pastrve također su bogate kalijem i trebaju se konzumirati umjereno kada se kombiniraju s avokadom.
6. Avokado i dodaci prehrani. Kombiniranje avokada s dodacima prehrani može pojačati njihov učinak i poremetiti ravnotežu u tijelu. Uvijek se posavjetujte sa svojim liječnikom ili farmaceutom prije nego što prilagodite prehranu ili kombinirate avokado s dodacima.
7. Pročišćeni ugljikohidrati. Iako nisu štetni, konzumacija avokada s pročišćenim ugljikohidratima poput bijelog kruha, bijele riže ili tjestenine pruža manje nutritivnih koristi.
8. Odaberite cjelovite žitarice za bolje nutritivne vrijednosti.
Zamijenite pročišćene žitarice cjelovitima, poput zobi, heljde, smeđe riže ili raži, kako biste maksimalno iskoristili zdrave hranjive tvari iz avokada.
9. Uvijek se posavjetujte sa svojim liječnikom.
Ako uzimate lijekove ili imate kronično zdravstveno stanje, prije značajnijih promjena u prehrani razgovarajte sa svojim liječnikom ili stručnjakom za prehranu.
