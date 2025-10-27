Obavijesti

LOŠE KOMBINACIJE

Izbjegavajte avokado ukoliko koristite lijekove za ova stanja

Avokado je bogat zdravim mastima, vlaknima i hranjivim tvarima, ali za neke osobe kombinacija s određenom hranom ili lijekovima može izazvati neželjene interakcije
1. Kombiniranje avokada s hranom bogatom vitaminom K. Ako uzimate warfarin, izbjegavajte jesti avokado zajedno s povrćem bogatim vitaminom K, poput špinata, kelja, kupusnjača i lišća repa. Takva kombinacija može promijeniti učinkovitost vašeg lijeka. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
