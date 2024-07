Izbjegnite šišanje i bojenje kose prije godišnjeg, oštetit će se

Niz je razloga zašto nema smisla ili čak škodi kosi kraćenje vrhova i bojanje prije odlaska na more. Višednevni boravak na suncu omogućava nam da uživamo u preplanuloj koži, no kosu može dubinski isušiti.

Izloženost suncu i soli

Ultraljubičaste (UV) zrake sunca mogu biti vrlo štetne za kosu, posebno ako je svježe obojana ili šišana. Obojena kosa je često poroznija i osjetljivija na UV zrake, što može rezultirati bržim izbljeđivanjem boje i oštećenjem strukture vlasi. Isto tako, boja vam neće ostati onakva kakva je bila kad ste izašli iz salona.

Sol u morskoj vodi dodatno isušuje kosu i može uzrokovati njezino pucanje. Svježe obojana ili šišana kosa je osjetljivija i sklonija oštećenjima od soli, što može rezultirati suhoćom, lomljenjem i gubitkom sjaja.

Kemikalije i klor uništavaju protein u lasima

Boje za kosu sadrže kemikalije koje mogu oslabiti strukturu kose. Kombinacija tih kemikalija s morskom soli i UV zrakama može dodatno oštetiti kosu.

Ako planirate ići na bazene tijekom odmora, klor u vodi može reagirati s kemikalijama iz boje za kosu, uzrokujući promjenu boje i dodatno oštećenje kose.

Dužu kosu možete zavezati

Šišanje neposredno prije odlaska na more može rezultirati frizurom koja će brzo izgubiti oblik zbog izloženosti vlazi, soli i vjetru. Također, kraća kosa može biti teža za održavanje na moru.

Svježe obojana kosa zahtijeva posebnu njegu i proizvode kako bi boja ostala postojana. Na odmoru je teže osigurati potrebne uvjete i proizvode za njegu, što može rezultirati brzim izbljeđivanjem boje.

Dužu kosu uvijek možete zavezati u neurednu punđu, koja je mnogima omiljena ljetna frizura.