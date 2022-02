Pokušajte barem dva dana u tjednu izbjeći vožnju automobilom do posla. Ako to napravite, smanjit ćete emisiju stakleničkih plinova i do 750 kilograma godišnje. Riječ je o plinovima koji uzrokuju efekt staklenika u atmosferi, a on rezultira općim zagrijavanjem atmosfere, a time i klimatskim promjenama.

Umjesto vožnje automobilom uzmite bicikl ili idite pješke. A ako vam je put malo dalji, koristite javni prijevoz poput tramvaja. Osim što je mogućnosti mnogo, tijelo će vam biti zahvalno ako umjesto vožnje automobilom odaberete šetnju ili vožnju biciklom.

Ovakav tip rekreacije nikad nije na odmet i odličan je za vaše zdravlje jednako kao i za okoliš.