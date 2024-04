Izborni horoskop: Milanović će otkriti lažna prijateljstva, a Plenković može početi iznova...

S obzirom da se parlamentarni izbori održavaju u vrijeme retrogradnog Merkura izvjesno je da će se mnogo toga događati iza zavjese. Mnogo toga neće biti izvjesno do samoga kraja, u svakom slučaju bit će dosta uzbuđenja i neočekivanih obrata. Mnogo kalkulacija i skrivenih igrica. Mnogo grandioznih obećanja, međustranačkih prepucavanja, premalo kvalitetnih i podrživih ideja.

Možemo očekivati da se dogodi i neki scenariji kojima smo već imali prilike svjedočiti tijekom nekih proteklih izbora.

Andrej Plenković (8.4.1970.)

Rođen u znaku Ovna, s naglašenim Bikom, Andrej Plenković ima vrlo snažnu volju, direktan je u komunikaciji, tvrdoglav i uporan u ostvarenju zacrtanih ciljeva. Zanimljivo je do koje mjere mu pogoduje datum izbora. Kao da većina planeta radi za njega i pokazuje progres i nove prilike. No to ne mora nužno značiti pobjedu, već priliku za jedan sasvim novi početak. Naime od ove godine, pa kroz iduće dvije otvaraju mu se vrata prema inozemstvu, kao i mogućnost za novi profesionalni početak. Hoće li mu ti astrološki blagoslovi omogućiti da se i ubuduće profesionalno ostvaruje kao premijer ili će krenuti jednim novim putem, ostaje nam da vidimo. Drugim riječima, on bi dugoročno mogao biti na dobitku.

Nikola Grmoja (28.7.1981.)

Travanjske planetarne okolnosti za potpredsjednika Mosta neće biti osobito poticajne. Rođen je u znaku Lava koji voli voditi, ali Rak u njemu je jako osjetljiv, pa ponekad lako plane i teže mu je obuzdati emocije. Tako bi već tijekom kampanje mogao biti vrlo glasan, ponekad i nepromišljen u javnim nastupima. Neke će mu okolnosti podignuti jako puno ljutnje. Osjetljiv je na nepravdu i na one koji se postavljaju kao autoriteti kroz praznu priču iza koje ne stoje djela. Rezultati izbora možda ga neće zadovoljiti, no ovaj političar kroz 2025.-u i 2026.-u tek ulazi u svoje politički produktivne godine.

Ivica Puljak (27.8.1969.)

Gradonačelnik Splita i kandidat stranke Centar rođen je u znaku Djevice koja ga potiče da uredi, popravi, stavi stvari na svoje mjesto. Od kraja 2020.-e prolazi kroz jedan zahtjevniji sedmogodišnji životni ciklus, unutar kojeg kao da ne uspijeva održati stabilnost i češće se suočava s izazovima i problemima koje treba riješiti. Iako će mu travanj biti dosta nemiran i nešto zahtjevniji mjesec, mogao bi biti zadovoljan izbornim rezultatima, bez obzira na to je li pobijedio ili nije. Čak bi mu mogao goditi predah od dosadašnjeg načina života, pa ako i izgubi na izborima, mogao bi kroz to i nešto dobiti.

Zoran Milanović (30.10.1966.)

Predsjednik Republike Hrvatske pripada znaku Škorpiona. Ne poznaje umjerenost i odmjerenost. Ide u srž. Prodoran je, vrlo inteligentan, borben i ne odustaje dok ne ostvari ono što mu je bitno. U duši je idealist koji želi bolje i više i ponekad vjeruje da je moguće i ono što nije. Prvo će reći, a potom shvatiti kako su njegove riječi odjeknule. Tijekom travnja mogao bi razotkriti lažna prijateljstva, ali vidjeti one koji ga zaista podržavaju. Premda mu ovaj travanj može biti radno iznimno aktivan, ne vide se neka značajnija događanja. Polako ide prema jednom kraju. U ožujku iduće godine mogao bi biti na važnom raskrižju. Napušta nešto, i ulazi u novi ciklus koji uključuje i zaokret na profesionalnom planu.

Božo Petrov (16.10.1979.)

Čelnik Mosta rođen u znaku Vage, a blizina Sunca i Plutona te naglašeni Škorpion govore da se iza uglađene i pravdoljubive Vage krije osoba čvrstih stavova, nekad i nemilosrdnih odluka. Travanjske astrološke konstelacije mu ne idu na ruku, pa je za očekivati da će za njega biti težih i izazovnih dana u kojima se neće najbolje snalaziti, a to pokazuje i sam datum izbora 17. travnja. Savjetuje mu se više smirenosti i pažnje u komunikaciji, tijekom javnih nastupa i načina na koji iznosi svoje stavove. Imati realna očekivanja je poželjno jer će na taj način izbjeći moguća razočaranja.

Dalibor Paus (18.3.1973.)

Predsjednik IDS-a veliki je emotivac s još većim ambicijama. Rođen je u znaku Riba i spreman je naporno raditi u ime ostvarenja ciljeva. Nekad je oštar kritičar prvenstveno samome sebi, a potom i drugima. Budući da su mi ova i iduća godina astrološki prilično izazovne, bilo bi dobro da pazi u kakve poslove ulazi i da na sebe ne preuzima veliki rizik, pa i preveliku odgovornost. Dobro je i više pažnje posvetiti zdravlju i svojim političkim neprijateljima. Pretpostavka je da bi rezultati izbora mogli utjecati i na promjenu u njegovoj daljnjoj političkoj karijeri. I ako ne završi sve kako bi on želio, možda će to za njega biti najbolje rješenje u datoj situaciji.

Peđa Grbin (24.5.1979.)

Predsjednik SDP-a rođen je u znaku Blizanca koji mu daje prilagodljivost, komunikativnost, no ono što ga također određuje jest naglašeni znak Bika pa možemo reći da on voli igrati na sigurno. Nije sklon rizicima i nepromišljenim aktivnostima. Ovi izbori mogu mu donijeti zaokret. Jasno će vidjeti što ja moguće, a što nije. Posljedica svega jest donošenje jedne odluke o kojoj već neko vrijeme razmišlja. Rezultati izbora mogu mu čak ići na ruku na način da to za njega bude početak kraja i da pred sobom otvori jedan novi profesionalni put koji će mu u budućnosti biti ugodniji od proteklog i donijeti više prilika za ostvarenje.

Damir Vanđelić (11.2.1968.)

Premijerski kandidat Fokusa i Republike rođenjem pripada znaku Vodenjaka koji teži boljem društvu, ima viziju kako bi to društvo trebalo izgledati, no na svom političkom putovanju suočit će se s brojnim izazovima koji će mu zapravo pokazati neka ograničenja kojih trenutno možda nije svjestan. Ova i iduća godina mu donosi vrijedna učenja i iskustva koja će ga kroz 2026.-u možda polako usmjeravati prema nekim drukčijim profesionalnim ciljevima. S obzirom na planetarne utjecaje tijekom izbora, nije vidljiv neki značajniji rezultat ili postignuće, već samo prilika da stekne nova iskustva koja će mu pokazati kako i gdje dalje.

Dalija Orešković (18.6.1977.)

Članica stranke Pametno rođena je u znaku Blizanaca koji ju kroz život češće može navoditi na pitanje vezana uz znanje, obrazovanje i studije. Vrlo je uporna, dosljedna, ali i prilično emotivna i intuitivna. Mora se čuvati laži, podvala i afera. Ova i iduća godina donose joj nove i značajne životne i poslovne iskorake. Jupiter u njezinom znaku 'spušta' joj blagoslove na mnogo životnih polja, pa bez obzira na rezultate izbora, njezin daljnji poslovni put mogao bi ići uzlaznom putanjom. Travanj će joj biti dosta naporan mjesec, kao i dani uoči i za vrijeme izbora, pa bi bilo dobro da budite opreznija u komunikaciji i iznošenju svojih ideja.

Sandra Benčić (28.1.1978.)

Članica političke platforme Možemo rođena je u znaku Vodenjaka koji ju je kroz život usmjeravao prema aktivizmu, borbi za ravnopravnost i ljudska prava. Ona je osoba koja želi doprinijeti boljitku društva, Vizionar je, a u ostvarenju svojih ambicija zna biti vrlo nepopustljiva, nagla, oštra, pa i isključiva. Astrološki pokazatelji navješćuju dobar prolaz na predstojećim izborima, na način da u godinama koje slijede može imati sve istaknutije mjesto na hrvatskoj političkoj sceni. Bit će zadovoljna ostvarenim rezultatima i podrškom birača. U ovoj godini popularnost joj raste i izvjesno je da će s više lakoće ostvariti svoje planove.

Ivan Penava (31.12.1974.)

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava rođen je u ambicioznom Jarcu koji ne prašta propuste i pogreške kako sebi, tako i drugima. Vrlo je ambiciozan i usmjeren na postignuća. Planetarne konstelacije kroz travanj, a i tijekom samih izbora nisu mu naklonjene. Zato je jako važno da pazi s kime surađuje, što govori u javnosti, da pomno bira svoje savjetnike. Moguće je da nešto ili nekoga krivo procijeni i sam sebe dovede u zabludu. Slijedom svega izvjesno je da možda i ne bude zadovoljan rezultatima tijekom ovih izbora, da očekuje više od onoga što je trenutno moguće.

Katarina Peović (16.11.1974.)

Kandidatkinja Radničke fronte rođena je u znaku Škorpiona. Odlučna je, zna što hoće i kako to ostvariti. Ne podnosi laži, površne priče i spremna je ići do srži problema kako bi se on i riješio. Pred njom je vrlo dugačka i uspješna karijera i neće pogriješiti ako ostane u politici. Njezina idejna rješenja mogu biti pomalo neobična i nekonvencionalna i bit svega je da ostane na tom putu, na svom putu i ne pokušava se uklopiti i ograničiti. S obzirom na astrološke utjecaje ova i iduća godina joj omogućuju da ostvari svoje ambicije te da utire put novim postignućima u budućnost. S obzirom na sve moguće je i da ostvari dobre rezultate na izborima.