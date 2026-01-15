Djelujete li starije zbog svoje kose? Osam frizura zbog kojih izgledate kao baka

U svijetu ljepote kosa je jedno od najvažnijih obilježja izgleda. Ipak, mnogi nesvjesno zadržavaju frizure i navike koje im dodaju godine. Vrhunski profesionalni stilisti izdvojili su najčešće greške koje od modernog izgleda stvaraju ono što se kolokvijalno naziva 'instant baka' estetika
1. “Kaciga od laka”.
Frizura bez pokreta, učvršćena prevelikom količinom laka, djeluje kruto i zastarjelo. Kosa koja se ne miče izgleda neprirodno i beživotno, što automatski dodaje godine. Mlađi dojam postiže se mekom, prozračnom teksturom i prirodnim padom kose.
| Foto: Pinterest
2. “Teška dužina”.
Duga kosa jedne dužine bez slojeva može povući crte lica prema dolje i naglasiti znakove starenja. Bez volumena kosa gubi živost, a lice izgleda umornije. Slojevi ili dugi bob vraćaju lakoću i podižu izgled.
| Foto: Pinterest
3. “Ravna boja”.
Jednobojna, osobito tamna kosa, može izgledati grubo i umjetno. Takva boja naglašava sjene na licu i briše svježinu tena. Suptilni pramenovi i prijelazi boja vraćaju dubinu i mladolik sjaj.
| Foto: Pinterest
4. “Spaljeni vrhovi”.
Pretjerano korištenje topline ostavlja kosu suhom, lomljivom i bez sjaja. Oštećena tekstura odmah otkriva godine jer zdrava kosa mora izgledati elastično i njegovanо. Njega i zaštita ključni su za svjež izgled.
| Foto: Pinterest
5. “Frizura iz prošlog desetljeća”.
Ista frizura godinama može vizualno stariti jer se oblik lica i trendovi mijenjaju. Ono što je nekad laskalo, danas može djelovati zastarjelo. Mala prilagodba često čini veliku razliku.
| Foto: 123RF
6. “Nestale obrve”.
Tanke ili presvijetle obrve slabe okvir lica i čine pogled umornim. Kako kosa s godinama gubi gustoću, obrve postaju još važnije za ravnotežu lica. Punije, prirodne obrve vraćaju svježinu.
| Foto: Pinterest
7. “Strogi razdjeljak”.
Razdjeljak točno po sredini može djelovati oštro i naglasiti prorijeđenost kose. Takav stil često izgleda ravno i bez volumena. Blagi bočni razdjeljak omekšava lice i daje mladenačkiji dojam.
| Foto: Pinterest
8. “Zaboravljeno vlasište”.
Bez brige o vlasištu kosa gubi snagu već pri korijenu. Slaba cirkulacija i nakupljeni proizvodi usporavaju rast i smanjuju gustoću. Zdravo vlasište temelj je lijepe, mladolike kose.
| Foto: Pinterest