Djelujete li starije zbog svoje kose? Osam frizura zbog kojih izgledate kao baka

U svijetu ljepote kosa je jedno od najvažnijih obilježja izgleda. Ipak, mnogi nesvjesno zadržavaju frizure i navike koje im dodaju godine. Vrhunski profesionalni stilisti izdvojili su najčešće greške koje od modernog izgleda stvaraju ono što se kolokvijalno naziva 'instant baka' estetika
1. “Kaciga od laka”. Frizura bez pokreta, učvršćena prevelikom količinom laka, djeluje kruto i zastarjelo. Kosa koja se ne miče izgleda neprirodno i beživotno, što automatski dodaje godine. Mlađi dojam postiže se mekom, prozračnom teksturom i prirodnim padom kose. | Foto: Pinterest
1/9
