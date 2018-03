'Izgubila sam nevinost, i to sa starijim oženjenim muškarcem'

Ova djevojka je postala vrlo bliska s gostujućim predavačem na svojem fakultetu u Velikoj Britaniji i požalila. Sada traži savjet na portalu The Sun, od njihove kolumnistice Dear Deidre jer osjeća krivnju.

Ovo je njezina priča, a niže je savjet koji je dobila:

Draga Deidre,

Imala sam fantastičan seks sa starijim oženjenim muškarcem, ali možda sam mu zbog toga uništila brak i osjećam se toliko krivom.

Imam 19 godina i došla sam iz Indonezije studirati poslovanje na sveučilištu. Tamo smo imali gostujućeg govornika koji je držao predavanje o uspješnom online poslovanju.

Nakon predavanja sam razgovarala s njim i rekla mu da je vrlo inspirativan.

Izgledao je polaskano i pitao me da li bi mu mogla reći gdje da nešto pojede prije nego ode na vlak. Kako naš sveučilišni kafić nije sjajan, predložila sam mu obližnji restoran. Pitao me kojim smjerom da krene pa dodao: "Ali stvarno, zašto mi se ne bi pridružila?".

Pristala sam i tako smo se bolje upoznali. Pričala sam mu o mojoj obitelji i crkvi kod kuće. On ima 41 godinu i došao je iz Indije. Oženjen je i ima dvoje djece, ali oni žive u Indiji.

Tražio me broj i počeli smo koketirati.

Ponovno smo se susreli u Londonu idućeg tjedna. Pitao me je da li me može poljubiti. Nikada prije se nisam pošteno poljubila i osjećaj je bio predivan. Rekla sam mu da moram ići, a on mi je rekao: "Nemoj otići. Volio bi da se opet nađemo. Imam osjećaj kao da se zaljubljujem.".

Bila sam polaskana. Pozvao me u svoju hotelsku sobu. Imali smo seks. Bilo mi je to prvi put, ali osjećaj je bio tako dobar.

Rekao mi je da mu supruga ima 47 godina i da se više ne seksaju. Oboje su radoholičari pa nikada nemaju vremena jedno za drugo.

Viđali smo se redovito, ne samo zbog seksa - iako je bio nevjerojatan. Zaljubili smo se. Provodili smo po cijele dane zajedno kao muž i žena. Pomagao mi je s mojim učenjem.

Jedno jutro sam se probudila i pronašla poruku koja mi je slomila srce.

Napisao je: "Moram se vratiti u Indiju. Moja supruga je bila ovdje dva tjedna i vidjela poruke koje smo izmjenjivali. Žao mi je. Pokušat ću pronaći način da te kontaktiram kada se vratim".

Ne znam što da radim. Jesam li upropastila nečiji brak?

Moja obitelj ima stroge vrijednosti i oni bi se mene jako sramili.

Savjet:

Tvoj ljubavnik je bio taj koji je odlučio varati svoju suprugu. Da, napravila si pogrešku što si se upustila u odnose s oženjenim muškarcem, ali sada iz toga trebaš nešto naučiti. Ako on i pronađe način da te ponovno kontaktira, reci mu da si shvatila koliko je to bilo pogrešno i blokiraj ga.

Nema razloga da tvoja obitelj sazna što se dogodilo. O tome možeš sigurno razgovarati s profesionalnim savjetnikom. Kontaktiraj The Mix, oni nude pomoć ljudima mlađima od 25 godina (themix.org.uk).

Moj e-letak "Savjeti za slomljeno srce" će ti pomoći da nastaviš sa svojim životom.