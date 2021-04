'Paris to Hollywood: The Fashion and Influence of Véronique and Gregory Peck' ime je izložbe za ljubitelje veličanstvenih kreacija koje je godinama skupljala supruga slavnog glumca i spisateljica Véronique Peck.

Izložba u Denver Art Museumu otkriva kreacije koje je dama nosila od 1950. do 1990. godine, čime su očite i razne, zanimljive promjene u svakodnevnom odijevanju.

Razni su trendovi obuhvaćeni ovom izložbom, od večernjih kreacija i kristala do svilenih haljina i nešto ležernijih krojeva.

POGLEDAJTE VIDEO: Tenisice od konoplje i kukuruza

U sklopu prezentacija posjetitelji će vidjeti i ekskluzivne video i foto snimke jednog od omiljenih holivudskih parova.

Od brendova, u privatnoj kolekciji pojavljuju se imena poput Givenchy, Yves Saint Laurent i Emilio Pucci.

Povodom izložbe, muzeju je 20-tak maminih vintage kreacija darovala kćerka slavnog para, Cecilia Peck Voll, piše Denver Art Museum.