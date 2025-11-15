Između južine i hladnih dana: Iskoristite da se naspavate, uskoro dolazi malo olakšanje...

Ovih dana nad Hrvatskom vlada prava južina - toplo i pomalo nestabilno vrijeme koje mnogima stvara osjećaj umora, glavobolje i promjenjivog raspoloženja. Temperature su iznadprosječne za ovo doba godine, pa se u središnjoj Hrvatskoj i dalje bilježi i preko 20°C, uz dosta oblaka i povremena sunčana razdoblja.

No, prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), početak tjedna donosi naglu promjenu vremena. U ponedjeljak i utorak očekuje se osjetno svježije vrijeme - dnevni maksimumi će se spustiti na oko 7°C, dok će jutra biti hladna, s tek nekoliko stupnjeva iznad nule.

- Posebno su ugroženi kardiovaskularni bolesnici, na primjer ljudi koji imaju anginu pectoris i povišeni tlak, kao i ljudi s nekim psihičkim poremećajem. Na primjer, s depresijom, anksioznošću ili opsesivno kompulzivnim poremećajem. Ti pacijenti u vrijeme južine obično dožive pogoršanje stanja, mogu biti nemirniji ili nervozniji, pa se trebaju pripaziti - pažljivije pratite simptome, češće izmjerite tlak i priuštite si više odmora - kaže liječnik.

- Ako spadate u rizičnu skupinu, preporuka je odgoditi sve obaveze koje podrazumijevaju težu fizičku aktivnost ili dulje hodanje po gradu, savjetuje dr. Soldo.

Ako morate izaći, nastojte obaviti samo ono što je nužno, bez pretjeranih napora. Odjenite se slojevito, kako biste mogli skinuti višak odjeće u toplijem dijelu dana i izbjeći preznojavanje. Također, izbjegavajte naglo izlaziti iz prostora koji su zagrijani na niske temperature vani. Umjesto toga provjetrite prostor prije izlaska kako bi se tijelo prilagodilo vanjskim temperaturama.

Vodite računa da dovoljno spavate, odnosno ako se javi nesanica, poradite na tome da si pomognete biljnim pripravcima ili nekom tehnikom opuštanja jer je važno kvalitetno se odmoriti.

Osim toga, obavezno treba nastaviti redovito uzimati propisanu terapiju. Ako se stanje pogoršalo, konzultirajte se s liječnikom oko eventualne promjene doze, ali s terapijom treba nastaviti, kaže dr. Soldo.

To je često slučaj s bolesnicima koji pate od hipertenzije, jer se tijekom toplijih dana krvne žile šire, pa je potreban manji pritisak da bi krv kolala prema srcu ili nazad, odnosno moguće je osjetiti pad krvnog tlaka. Ipak, ne prekidajte terapiju na svoju ruku, jer nagli pad temperature može dovesti do suprotnog problema.

- Smanjite fizički napor i stres te budite oprezniji u prometu i drugim opasnim situacijama u ove dane koliko god je moguće - savjetuje obiteljski liječnik.

- I meteoropatima možemo savjetovati dodatni oprez, jer je tijekom ovako naglih skokova između 'južine' i hladnijih dana moguće da se jave problemi sa spavanjem, nervoza, poteškoće u koncentriranju na svakodnevne zadatke i povećan umor. Zato bi također bilo dobro odgoditi obaveze koje nisu hitne, kako bismo ih odradili s manje stresa - savjetuje dr. Soldo. Također, čuvajte se u prometu.

Tijekom ovih promjena dobro je ne pretjerivati s kavom i napitcima koji sadrže veće količine kofeina, posebno s energetskim napitcima. Također, izbjegavajte tešku i masnu hranu, a dobar izbor su juhe i variva s povrćem.