'Između mene i zaručnika je 22 godine razlike, stariji je od moje mame. Volim zrelije muškarce'

Brianna Hoffman (28) zaljubljena je u Craiga (50), a upoznali su se na njezinu poslu gdje je on bio mušterija. Obožava starije muškarce jer su zreliji. Par, koji ima dvogodišnjeg sina, sada se zaručio i želi imati još jedno zajedničko dijete.

POGLEDAJTE VIDEO:

Brianna ima i 10-godišnju kćer iz prethodne veze.

Craig se svidio Brianni dok je radila u striptiz klubu, a njihova je romansa brzo procvjetala i ona nikad nije bila sretnija.

- Uvijek su mi se sviđali malo stariji muškarci. Tata moje kćeri bio je dvije godine stariji, što se, kad smo mi imali 16 i 18 godina, činilo puno. Moj sljedeći dečko bio je osam godina stariji, a sada je Craig 22 godine stariji - objasnila je.

- Najbolja stvar u vezi sa starijim muškarcem je to što osjećam da su zreliji i puni razumijevanja te je s njima lakše razgovarati - navela je Brianna.

- Oni znaju što žele i istinski su spremni i žele se posvetiti samo jednom partneru. Iako, ponekad ne razumije moje savjete, ipak smo odrasli u različitim vremenima. Ponekad se pitam kako će biti kad ja budem imala 50, a on 72 godine - objasnila je.

Njezina obitelj ima razumijevanja, iako je mama prvo bila u šoku.

- Mama je bila malo šokirana jer je Craig nekoliko godina stariji od nje. Pitala se kakve su mu doista namjere, pretpostavljam. Ali sada su dobri prijatelji. Mog tatu nikad nije bilo briga za mene, jer je njegova žena 12 godina mlađa od njega pa pretpostavljam da nije mogao procijeniti kakvu bih ja mogla vezu imati sa starijim muškarcima - izjavila je.

Brianna ima savršen odgovor za svakoga tko tvrdi da joj njezin dragi 'krade mladost', inzistirajući na tome da ga ona održava mladim.

- Nije mi uzeo mladost, jer ja doslovno radim sve što bih i inače radila. Ja zapravo svom zaručniku smanjujem mogućnost da bude star - smatra.

- Sigurno je mislio da će do svoje 50. godine života biti negdje u nekoj kući na plaži, pijuckati pina coladu i svaki dan ići kiropraktičaru. No, on uživa sa svojim dvogodišnjim sinom i pravi s njim snjegovića, mislim da je to ipak bolje - ispričala je Brianna.

- Vjerojatno je mislio da će subotnje večeri provesti na bingu. No, ja ne igram bingo, velim mu - obuci se, idemo u klub. Iako, prije nego idemo pustit ću ga da si malo odrijema jer se inače umori - navela je Brianna, piše The Sun.