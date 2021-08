U središtu Glasgowa u Škotskoj, stanodavac pokušava iznajmiti maleni skučeni 'ured'. No ono što ovaj takozvani 'ured' razlikuje od drugih je što se on nalazi nadomak wc školjke, pa možemo reći kako je to više wc s dodatnim stolom i stolicom i kuhalom za vodu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovaj ‘uredski prostor’ iznajmljuje se za 440 kuna tjedno. Moramo se našaliti kako uz ovaj ured nećete puno trebati pješačiti do wc-a jer vam je on nadomak ruke.

'Ured' osim WC-a, ima i prozor iznad njega, mini hladnjak, kuhalo za vodu, knjige, radni stol, lampe i stolicu.

Ova nekretnina počela se iznajmljivati prije 43 dana, a još nema zainteresiranih.

Stanodavac je na stranici za iznajmljivanje Gumtree napisao: 'Mali i kompaktan prostor idealan za samostalni rad. Smješten na 1. katu stambene zgrade u Particku. Prostor ima svoj privatni ulaz. U prostoriji se nalaze 2 stola, mini hladnjak, WC i umivaonik, podno grijanje, lampe, napajanje, kuhalo za vodu. To je lijepo i mirno mjesto i nedavno je preuređeno. Dostupno je od 8:00 do 18:00 od ponedjeljka do petka i osiguravamo ključeve za dugoročne iznajmljivače'.

Jedan korisnik Twittera je komentirao: ‘Dobro, gdje je tuš? Što je s mokrom papirologijom?', piše Metro.