Osječanin renta stan kao iz ‘50 nijansi sive’: Ma bez brige, sve igračke za odrasle dezinficiramo

Stan je dobro opremljen i u njemu mogu boraviti svi...ovo je samo dodatna ponuda. Svaki put se sve naravno dezinficira tako da nema straha, kaže vlasnik apartmana

<p>Na stranicama za iznajmljivanje stanova danas se može naći svašta, a jedan takav u Osijeku za dnevni najam u ponudi ima i seks igračke. Potpuno opremljen stan nema samo uobičajene sadržaje. Na policama se mogu vidjeti razna seksualna pomagala, od vibratora, dilda do igračaka za parove. </p><p>- Ljudi to normalno koriste, zato i je u ponudi. Stan se iznajmljuje kao i svaki drugi. Naši gosti smiju koristiti sve što je u apartmanu. Naravno, to koriste oni koji žele - kaže vlasnik apartmana <a href="https://www.booking.com/hotel/hr/apartman-rigel.en-gb.html?aid=964694&app_hotel_id=4574531&checkin=2020-09-24&checkout=2020-09-25&from_sn=android&group_adults=2&group_children=0&label=Share-FvAvF14%401600952006&no_rooms=1&req_adults=2&req_children=0&room1=A%2CA&activeTab=photosGallery" target="_blank">Rigel</a> u Osijeku te dodaje da se to nekome sviđa, a nekome ne, no on želi biti dobar domaćin pa onima koji dođu, omogućiti i takvu vrstu sadržaja. </p><p>Pored ovoga, vlasnik ima još dva apartmana u Osijeku i jedan u Vukovaru, no samo u ovome se mogu naći ovakve 'stvarčice'.</p><p>- Stan je dobro opremljen i u njemu mogu boraviti svi, od obitelji, parova, prijatelja, samaca...ovo je samo dodatna ponuda. Imamo pun ormar, za svakoga ponešto. Svaki put se sve naravno dezinficira tako da nema straha - kaže vlasnik te napominje da svi zainteresirani apartman mogu iznajmiti na broj telefona 0998822677. </p><p> </p>