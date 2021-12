Božićno vrijeme sezona je darivanja, pa zašto to ne bi bili slatki pokloni koje ćete sami osmisliti i pripremiti za najmilije. Domaći pokloni najoriginalniji su znak pažnje koji nekome možete darovati. Ubacite u posude sastojke omiljenog kolača vaše drage osobe kako bi ga ona napokon mogla sama ispeći, ili pak napunite teglicu namirnicama njezine omiljene juhe kako bi ju mogla skuhati kad god to poželi, misleći pritom na vas.

To je savršena ideja za originalan poklon koji je kreativan i pomno odabran. Ideja je darovati dragoj osobi sastojke u pravilnim omjerima posložene u posudi. U vaše staklenke pažljivo ubacujte i složite vaše sastojke, slijedite red recepata po kojima ćete to uraditi kako bi lijepo izgledalo. Osim što ovakav poklon nije skup, on dolazi ravno iz srca. Na kraju dodajte neku slatku ceduljicu, papirić koji ćete zavezati ukrasnom vrpcom oko vaše teglice, a na kojem ćete ispisati recept, postupak i poruku za najmilije. Ovisno o količini namirnica birajte i veličinu teglice, neka to budu one malo veće, od 500 ml ili 1 l.

Juha u teglici

Pripremite najdražima njihovu omiljenu juhu tako što ćete ju ubaciti u staklenku i pokloniti im ju za blagdane. Kada budu drugi put htjeli pojesti omiljeni topli obrok, neka to bude vaša juha. Recept za nju birajte prema željama i okusima onih kojima ćete ju namijeniti.

Granola u staklenci

Ako imate prijatelja koji ne može zamisliti početak dana bez zdjelice omiljenih žitarica za doručak, ubacite ih u vašu domaću granolu koju ste prethodno pripremili za vašeg prijatelja. Sastojke koje ćete iskoristiti za pripremu pažljivo odaberite prema njegovim željama, možda su to orašasti plodovi u kombinaciji s čokoladom, a možda su to samo pahuljice sa suhim voćem. Po ukusu najdražih pripremite im obrok i spakirajte ga u veliku teglicu kako bi mnoga jutra započinjali misleći na vas.

Čokoladni brownie u posudi

Ljubitelji čokolade bit će oduševljeni kada ispeku ove slasne brownieje. Nekima najdraži kolač možete smjestiti u teglicu, kao kreativan i ukusan čokoladni poklon. Pripremite namirnice potrebne za pečenje, dodajte ih u staklenku te ukrasite posudu papirićem s uputama za pripremu i možda nekom posebnom porukom za vašu dragu osobu.

Zobeni keksići

Tko ne voli slasne zobene kekse s njemu najdražim dodacima. Spremite u teglicu smjesu za zobene keksiće po ukusu osobe kojoj ih želite darovati. Ako voli one čokoladne samo ubacite komadiće čokolade, ako se pak radi o ljubitelju orašastih plodova, sjemenki ili suhog voća, sve potrebno nabavite i samo smjestite u ovaj recept, odnosno vašu staklenu zdjelicu i ukrasite ju ceduljicom sa svim podacima koji će trebati za pripremu ovih ukusnih kolačića.

Domaći kruh u tegli

Spremite sastojke za pripremu hrskavog i ukusnog domaćeg kruha u staklenku, u točnim omjerima. Na ceduljici napišite što se u njoj nalazi i kako ga ispeći do savršenstva. Pobrinite se da se u njemu nalaze namirnice koje sačinjavaju savršeni komad peciva, neka to budu omiljeno brašno, sjemenke i ostali potrebni sastojci za domaći kruh vašeg dragog prijatelja.

Banana kruh

Banana kruh je jedna od jednostavnijih poslastica. Fin, hranjiv i brz kolač poklonite vašim najmilijima. Sastojke za popularnu slasticu ubacite u teglicu, ukrasite papirićem s receptom i zatražite krišku kad bude gotov. Ovaj kolač osim što je ukusan, ujedno je i zdrav obrok kojim možete razveseliti prijatelje.

Vruća čokolada

Znate nekog ljubitelja ispijanja vruće čokolade, pa zašto mu ne biste vi pružili nekoliko slasnih čokoladnih gutljaja njegovog omiljenog napitka. U zimskim danima, osim što će ga ugrijati, kremasta čokoladna poslastica u čaši podsjetit će vašeg prijatelja da ste mislili na njega i ovaj put.

Pizza tijesto u staklenci

Ako poznajete ljubitelja pizze, darujte mu je u posudi. Ubacite u vašu posudu sastojke za tijesto za pizzu i izmamite mu osmijeh na lice. Zatražite da vam ispeče popularno jelo s domaćim tijestom koje ste mu pripremili i darovali. Uživajte u zajedničkoj večeri iz teglice, u hrskavom domaćem tijestu.