Iako se tradicionalno plete kao ukras za blagdan Uskrsa, uskrsni vijenac nije toliko povezan sa samim blagdanom, već predstavlja simbol buđenja proljeća i prirode. No, Uskrs i jest, prvi proljetni blagdan koji simbolizira buđenje nade i vjere, pa i uskrsne vjenčiće zato krase vedre i vesele boje koje simboliziraju radost.

U trgovinama se ovih dana mogu pronaći lijepi vjenčići, no ako želite ukras koji će se uklopiti s ostalim u domu, idealno je ako ih možete izraditi sami. Uključite u to i mališane, pa ćete se usput i zabaviti. Za to vam i nije potrebno previše umijeća, pa ni novca. Evo nekoliko primjera ukrasnih vjenčića koje smo pronašli na Pinterestu.

1. Jednostavni buket

Da biste izradili vjenčić, dovoljno vam je i malo mesingane žice, od koje možete napraviti okrugli obruč. Ukrasite ga samo s jedne strane, malim buketom koji možete napraviti od cvjetova od krep papira, ili nekog sličnog ukrasnog papira. Povežite ih s malo ljepila, ili ukrasnom trakom.

Svježe cvijeće bi brzo uvenulo, no možete ga ukrasiti i suhom grančicom, ili grančicom s malo zelenih listova i - pomponima od vune.

2. Uskrsni zečić od granja

Malo suhog granja i čokoladnih bombona u šarenom papiru mogu biti odlično rješenje za izradu vjenčića, pa i - uskrsnog zečića. Ispletite grane tako da tvore jedan veći i tri manja kruga, pa dva manja kruga malo izdužite, kako bi tvorile oblik zečjeg uha.

Ukrasite ih mašnicama i šarenim bombonima, a zeko ne bi bio zeku ako ne dodate i jednu - mrkvicu.

3. Podložak za lonce kao osnova vjenčića

Ako nemate ništa drugo pri ruci i niste vješti u izradi vijenca od granja, podložak za vruće lonce koji se koristi u kuhinji može poslužiti kao osnova uskrsnog vijenca. Nabavite kutijice iz kinder jaja koje ćete obložiti šarenim papirom, šarena plastična jaja, ili ih izradite od stiropora, pa ih jednostavno zalijepite za podložak u nekoliko redova. Neka bude što šarenije.

4. Zeko u vjenčiću od panja

Nabavite cjepanicu od koje možete odrezati okrugli podložak za vjenčić i obradite je šmirgl-papirom, kako se ne biste porezali na njega. To je podloga na koju možete nalijepiti malu suhu grančicu i dodati malo zelene vune koja će 'glumiti' travu, pa od kuglica sive i bijele vune izradite zečića koji skakuće po toj travi.

Umjesto zečića, na podložak možete postaviti i dvije sovice od vune, pa ih vežite ukrasnom vrpcom i objesite pored prozora.

5. Šuplja jaja

Napravite šuplja jaja pomoću balona. Malo ih napušite, a oko njih omotajte vunicu u boji koju želite. Sve dobro zalijepite i kad se osuši, probušite balone i izvadite ih.

Nemate li plastičnih jaja, za ovu namjenu mogu poslužiti i šareni baloni, koje ćete napuhati i omotati vunom te povezati u - vjenčić.

6. Grana sa šarenim jajima

Vjenčić nije jedina vrsta ukrasa koja uskrsne blagdane može učiniti ljepšima: Umjesto njega, u vazu postavite suhu granu na koju možete objesiti nekoliko mašnica i šarenih jaja. Smjestite to u kutak, pa pored vaze postavite figurice zečića. No, vodite računa da granu dobro učvrstite na dnu vaze, kako se ne bi dogodilo da ju netko od ukućana nespretno sruši.

7. Zečići od hobi-špage

I debela špaga može poslužiti za izradu vjenčića ili zečića od špage. Njih ukrasite mašnicama od ukrasne vrpce. Već i jedna mašnica s jednim ili dva šarena jajeta koje ćete zalijepiti kao leptir-mašnu na zečića može biti lijepi ukras.

8. Košarica za jaja

Od špage možete izraditi i jednostavnu košaricu za jaja, koja će uz mašnu ili ukrasnu vrpcu izgledati vrlo posebno.

9. Vjenčić od malih žutih pilića

Jedan vrlo neobičan vjenčić dobit ćete ako na kartonu koji ste izrezali u krug nalijepite nekoliko redova malih žutih pilića. Možete ih nabaviti u trgovinama, ili izraditi od malo vune, ili od tufera vate koju ćete obojiti kurkumom. Dodajte sitne perlice za oči i komade štapića za uši umjesto nogu.

10. Cvijeće u kišobranu

Lijepi buket šarenih tulipana možete smjestiti u klasičnu vazu, no za poseban šarm, umjesto u vazu smjestite ih u poluotvoreni - kišobran. Stavite na dno neku tanju plastičnu čašu u kojoj ćete staviti vatu namočenu u vodu, kako bi cvijeće bilo hidrirano, te povežite s lijepom vrpcom i - objesite kišobran na neko vidno mjesto.

Alternativa tome mogu biti dječje gumene čizmice vesele boje, ili to da u kutu postavite dječje čizmice i čizme odraslih i ispunite ih cvijećem.

Bit će to obiteljski kutak koji vas može podsjećati da je stiglo veselo i šareno proljeće.