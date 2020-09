Priznaje da za svoj\u00a0jedinstveni nakit \u010desto dobiva niz razli\u010ditih komentara - neki ljudi misle da je\u00a0nakit\u00a0vizualno upe\u010datljiv, nekima je 'odvratan', dok kod drugih\u00a0pobu\u0111uje zanimanje.

Kada je dobila sina, Vickie je shvatila da \u017eeli provesti svaki trenutak s njim\u00a0i da se ne mo\u017ee vratiti na svoj posao jer je njenom sinu\u00a0dijagnosticiran\u00a0ozbiljan ADHD.

Kako je Jessy postajao stariji, ona je po\u010dela\u00a0tra\u017eiti na\u010dine da se zaokupi, a da i dalje u\u017eiva u vremenu s Jessyjem.

- Biti toliko blizu Jessyja od ro\u0111enja, vidjeti svaki dio njegovog razvoja i gledati ga kako napreduje\u00a0bilo je iskustvo koje mi je promijenilo \u017eivot. Na\u0161a veza je bila sve ja\u010da, a dojenje je na kraju postalo katalizator na\u0161e veze i razlog osnivanja mojeg brenda\u00a0- rekla je Vickie koja je prvo htjela kupiti nakit od maj\u010dinog mlijeka, ali tada je to bilo novo na tr\u017ei\u0161tu i vrijeme \u010dekanja je bilo izme\u0111u \u0161est\u00a0do\u00a024 mjeseca.

Objavu dijeli Mom's Own Milk LTD - UK (@momsownmilk) Vel 4, 2020 u 11:20 PST

Ona je bila nestrpljiva i zato je sama odlu\u010dila izra\u0111ivati takav nakit.

Njena marka je sada postala vode\u0107a za\u00a0biorazgradiv\u00a0ekolo\u0161ki prihvatljiv\u00a0stakleni\u00a0nakit\u00a0i uspomene\u00a0od maj\u010dinog mlijeka u Velikoj Britaniji i svijetu.

U ponudi imaju kremirani nakit izra\u0111en pomo\u0107u pepela voljenog prijatelja, \u010dlana obitelji ili ku\u0107nog ljubimca, kao i prigodne uspomene koje sadr\u017ee kosu, posteljicu, zube, vjen\u010dano cvije\u0107e, pijesak s grobnog\u00a0ili omiljenog mjesta.

Objavu dijeli Mom's Own Milk LTD - UK (@momsownmilk) Sij 21, 2020 u 11:40 PST

-\u00a0Svojim brendom \u017eeljela sam simbolizirati vrijeme, ljubav, kritiku, suze, radost i sve ostalo povezano s dojenjem - rekla je Vickie, a prenosi The Sun.

Izrađuje nakit od majčinog mlijeka, posteljice pa i pepela

Vickie Krevatin (47) iz Engleske izrađuje nakit koristeći majčino mlijeko, dječju kosu, pepeo od kućnih ljubimaca, pa čak i posteljicu za one koji žele svoje dragocjene trenutke nositi kao modne dodatke

<p><strong>Vickie Krevatin</strong> (47) iz Beggarwooda u Hampshireu stvorila je svoj jedinstveni brend ‘Mom's Own Milk’ 2013. godine nakon godina rada u svijetu financijskih korporacija.</p><p>Njena firma izrađuje nakit koristeći majčino mlijeko, dječju kosu, pepeo od kućnih ljubimaca, pa čak i posteljicu za kupce koji žele svoje dragocjene trenutke nositi kao modne dodatke.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (zašto mlijeko ne držati u vratima hladnjaka):</p><p>Prigodni nakit košta između 987 i 1242 kune, a izrađuje se pojedinačno za svakog kupca širom svijeta.</p><p>Vickie, koja je mama devetogodišnjeg Jessya, odlučila je pokrenuti ovaj posao stvaranja DNK-uspomena nakon svog osobnog iskustva s dojenjem.</p><p>Priznaje da za svoj jedinstveni nakit često dobiva niz različitih komentara - neki ljudi misle da je nakit vizualno upečatljiv, nekima je 'odvratan', dok kod drugih pobuđuje zanimanje.</p><p>Kada je dobila sina, Vickie je shvatila da želi provesti svaki trenutak s njim i da se ne može vratiti na svoj posao jer je njenom sinu dijagnosticiran ozbiljan ADHD.</p><p>Kako je Jessy postajao stariji, ona je počela tražiti načine da se zaokupi, a da i dalje uživa u vremenu s Jessyjem.</p><p>- Biti toliko blizu Jessyja od rođenja, vidjeti svaki dio njegovog razvoja i gledati ga kako napreduje bilo je iskustvo koje mi je promijenilo život. Naša veza je bila sve jača, a dojenje je na kraju postalo katalizator naše veze i razlog osnivanja mojeg brenda - rekla je Vickie koja je prvo htjela kupiti nakit od majčinog mlijeka, ali tada je to bilo novo na tržištu i vrijeme čekanja je bilo između šest do 24 mjeseca.</p><p>Ona je bila nestrpljiva i zato je sama odlučila izrađivati takav nakit.</p><p>Njena marka je sada postala vodeća za biorazgradiv ekološki prihvatljiv stakleni nakit i uspomene od majčinog mlijeka u Velikoj Britaniji i svijetu.</p><p>U ponudi imaju kremirani nakit izrađen pomoću pepela voljenog prijatelja, člana obitelji ili kućnog ljubimca, kao i prigodne uspomene koje sadrže kosu, posteljicu, zube, vjenčano cvijeće, pijesak s grobnog ili omiljenog mjesta.</p><p>- Svojim brendom željela sam simbolizirati vrijeme, ljubav, kritiku, suze, radost i sve ostalo povezano s dojenjem - rekla je Vickie, a prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12615536/mum-makes-breastmilk-placenta-jewellery/" target="_blank">The Sun</a>.</p>