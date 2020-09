Izvadili ste slijepo crijevo ili krajnike? To utječe i na plodnost

<p>Pronađena je iznenađujuća veza između žena kojima je odstranjeno slijepo crijevo ili krajnici i njihove stope plodnosti. Istraživači misle da bi čimbenici koji stoje iza ovih rezultata koji su objavljeni u časopisu Fertility and Sterility, mogli biti više bihevioralni (vezani za ponašanje) nego biološki. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Iako nije još sasvim potvrđeno, istraživači misle da bi određeni čimbenici mogli utjecati na stopu plodnosti, jer ovo nije prvi put da je otkrivena takva veza između slijepog crijeva i plodnosti. Dvije prethodne studije u Velikoj Britaniji otkrile su da žene koje su podvrgnute operaciji slijepog crijeva imaju povećanu stopu plodnosti, od 20 do 54 posto.</p><p>Potpunim uklanjanjem organa može se spriječiti bilo kakva infekcija ili oteklina koja bi tada mogla prouzročiti oštećenje jajovoda, a zauzvrat utjecati na plodnost žene. Kako bi to testirali, istraživači su odlučili pogledati još jedan limfoidni organ - ovaj put krajnike. Ako je uzrok povećanja plodnosti povezan sa smanjenjem oteklina oko jajovoda, onda bi bilo razumno da uklanjanje krajnika ne bi imalo učinka, ili su barem tako mislili.</p><p>Ono što su pronašli bilo je još zanimljivije. Pregledali su preko 500 tisuća žena koje su ili bile podvrgnute operaciji slijepog crijeva, ili su vadile krajnike, ili oboje ili niti jedno, i uspoređivali su ih 15 godina. </p><p>Otkrili su da je iz svake skupine 54 posto od 54.675 kojima je odstranjeno slijepo crijevo zatrudnjelo, kao i 53 posto od 112.607 pacijenata koji su vadili krajnike, i blizu 60 posto od onih 10.340 koji su imali obje operacije. To je uspoređeno sa samo 43 posto od 355 244 žena koje nisu imale nijednu operaciju. I ne samo to, pokazali su i kraće vrijeme za začeće.</p><p>'Rezultati ove studije potvrdili su prethodno zabilježeno promatranje veće stope trudnoće i kraćeg vremena za začeće nakon operacije slijepog crijeva', pišu autori te dodaju kako su bili još dodatno iznenađeni kada su otkrili da uklanjanje krajnika također povećava plodnost. </p><p>Istraživači pišu kako su za ovu studiju birali žene kojima je odstranjeno slijepo crijevo, krajnici ili oboje, a uz to odabrali su žene koje su imale liberalniji stav prema seksu, pa je vjerojatnije da će i zatrudnjeti. Osim toga, primijetili su da su i žene u tim skupinama imale veću stopu rizika za klamidijske infekcije i upalne bolesti zdjelice zbog povećane seksualne aktivnosti.</p><p>Međutim, istraživači kažu da ne mogu isključiti činjenicu da bi uklanjanje ovih limfnih organa moglo smanjiti količinu upale u tijelu. To bi, tvrde oni, moglo pomoći u implantaciji jajašca u maternicu. </p><p>Međutim, jedno je sigurno: Nitko ne bi trebao ukloniti ni slijepo crijevo ni krajnike, osim ako to nije prijeko potrebno, piše <a href="https://www.iflscience.com/health-and-medicine/curious-link-discovered-between-women-who-have-had-their-appendix-removed-and-an-increase-in-fertility/all/" target="_blank">IFL Science.</a></p>