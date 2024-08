Izvor mineralne vode, vidikovac Kristal i imanje sa životinjama dio su ponude Rogaške Slatine

Jednodnevni izlet prožet kvalitetnim sadržajem, idealno mjesto za vikend bijeg nedaleko Zagreba ali i destinacija koja je sve popularniji izbor. Sve je to Rogaška Slatina, od Zagreba udaljena 80-ak kilometara, destinacija u kojoj traje 400 godina duga tradicija ljekovitosti mineralne vode koja u samo jednoj litri sadrži 1040 miligrama magnezija, minerala koji blagotvorno rješava probleme uzrokovane stresom, kroničnim umorom, grčevima u mišićima, problemima s probavom i debljinom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Prodali sve | Video: KanalRi

Počeci turizma u ovoj slovenskoj općini bili su zasnovani upravo na ljekovitosti vode u kojoj su uživali posjetitelji iz cijelog svijeta. Izvori do danas naravno nisu presušili - voda i danas čini čuda svim ljudima.

Popnite se na najvišu građevinu Slovenije - Stolp Kristal koja je najnovija atrakcija ovog mjesta

Foto: Nikola Zoko

Najviša građevina Slovenije, vidikovac Kristal otvoren je uoči početka ljeta. Dizajnom odlično uklopljen u vizuru Rogaške Slatine, 'Stolp Kristal' visok je 106 metara i kao takav je najviša zgrada Slovenije. Na drugom katu se nalazi vidikovac s kojeg možete uživati u pogledu i po kišovitom vremenu te isprobati iskustvo virtualne stvarnosti 'Let s Pegazom' kroz kojeg ćete puno toga naučiti o ovoj destinaciji. Upravo ta atrakcija je odličan uvod u upoznavanje povijesti i zanimljivosti Rogaške Slatine i njene okolice.

Orijentir neka vam bude ili novootvoreni vidikovac Kristal ili jedinstveni paviljon Tempel, na samom vrhu prekrasno uređenog parka. Upravo taj paviljon je nekad bio središte života u Rogaškoj Slatini, punih 200 godina bio je glavni gradski izvor vode, a danas je mjesto gdje se održavaju brojni koncerti i vjenčanja. Stari dio Rogaške Slatine završava kipom mitskog bića Pegasa kojem dodirnite kopito za sreću i krenite istraživati novi dio mjesta prostranim ulicama. One će vas dovesti do Stolpa Kristal nove atrakcije Rogaške Slatine koji privlači svaki dan sve više posjetitelja.

Foto: Nikola Zoko



Ljekovita voda, ali i staklene čaše iz koje se voda pije stoljećima sinonim su Rogašku Slatine. Najbolje ćete čuti, ali i svašta naučiti o izradi staklenih predmeta u Staklarni Rogaška. I danas se na ovom mjestu izrađuju brojni stakleni predmeti, gdje je poseban naglasak stavljen na ručnu izradu i unikate koje svakog dana pušu majstori. Kroz tvornicu možete proći u vođenoj turi, ali i bez najave doći do tvorničke trgovine i u njezino radno vrijeme posjetiti 'Hall od Fame' posebno kreiran dio tvornice u kojem se nalaze eksponati od stakla za koje su trebali sati i sati ručne izrade s tradicijom dugom 350 godina. Tu možete vidjet izbliza kako izgledaju neke od najpoznatijih sportskih medalja, kako izgleda kip Dore ili Porina koji se svake godine u ovoj tvornici rade ručno.

Foto: Nikola Zoko

Rogaška Slatina ima vizuru vrlo otmjenog gradskog središta, a ako boravite na ovom mjestu nekoliko dana poželjet ćete doživjeti nešto 'domaće'. Samo nekoliko kilometara od centra Rogaške, posjetite imanje Mia Mia. Vrata imanja će vam otvoriti Mia Žager upoznajući vas sa stanovnicima farme koje možete hraniti i maziti. Patak Srećko je zvijezda koja se rado nosi i mazi. Mia kuha kreativno stavljajući na stol tradicionalne namirnice pa je užitak boravka i kušanja njezinih specijaliteta na ovom mjestu jedinstven.



Kao jedan od tri izvora mineralne vode bogate magnezijem, Rogaška Slatina godinama na ovo mjesto privlači turiste iz cijelog svijeta. Oni biraju detoks programe, ali i mogućnost da se u programima od dva ili tri tjedna u potpunosti resetiraju i tijelo dovedu u red.

Tvornica Afrodita najpoznatiji je i najveći proizvođač kozmetike u Sloveniji. Tvornica se nalazi u centru, a u ju možete zaviriti uz prethodnu najavu slušajući o povijesti nastanka ovog brenda prije više od 50 godina. Zanimljivo je čuti kako je naoko obična krema od kamilice, koju je osmislila i patentirala osnivačica Afrodite, Danica Zorin Mijošek, davne 1970. bila jedan od poticaja da se na ovoj destinaciji otvori prvi kozmetički salon u kojeg od tada pa sve do danas dolaze brojni strani i domaći posjetitelji.



Kad dođete u Rogašku, primijetit ćete da su ulice nešto šire i da je uz precizno označene smjerove za vožnju automobilom osmišljena i biciklistička staza. Misleći zeleno, ova destinacija potiče domaće stanovništvo, ali i brojne turiste da mjesto i okolicu istraže biciklom. Na raspolaganju je više od 20 biciklističkih staza koje povezuju različite dijelove mjesta s okolicom, a na vama je da odaberete rutu koja je u skladu s vama.

Foto: Nikola Zoko





Kad istražite Rogašku Slatinu i poželite još jedan doživljaj na ovoj destinaciji sjednite na bicikl ili se uputite automobilom tri kilometra od centra do imanja Pomona. Nalazi se u vasi (selu) Zgornje Sečovo 3 i već na samom ulazu pruža jedinstven doživljaj. Domaćin i vlasnik, Janko Županec dočekat će vas rashlađenom rakijom od voća s njegove farme, ali i platom finih suhomesnatih proizvoda koje radi u dugim zimskim danima. Kad vas dobro 'napoji i najede' pozvat će vas u obilazak imanja - jedinstvenu šetnju kroz krošnje, hranjenje životinja, uživanje u skrivenim kutcima imanja koji su smješteni u zanimljive replike najpoznatijih znamenitosti Rogaške Slatine od kojih je trenutno najpoznatiji 25 metara visok vidikovac napravljen u skladu s prirodom, od drveta do čijeg vrha vode stepenice. Već na prvi pogled vidjet ćete poveznicu s četiri puta višim vidikovcem Kristal koji i dominira panoramom koju vidite s vrha. Na imanju se može zabaviti cijela obitelj, hrana koju ćete ovdje kušati je u potpunosti eko, a poželite li se odmoriti u netaknutoj prirodi i to je moguće na Turističkoj kmetiji Pomona - u eko kući je osam posebno kreiranih soba i apartmana koji nose imena voća koji uspijeva na ovom mjestu pod budnim okom božice voća Pomona.

Foto: Nikola Zoko