Izvrijeđali mladoženju zbog ponašanja na svadbi: 'Ženo, odmah traži poništenje braka!'

Jedna od najromantičnijih i najslikovitijih tradicija na vjenčanjima svakako je rezanje torte. Taj slatki trenutak, u kojem partneri zajedno režu prvu krišku i simbolično si je međusobno nude, predstavlja ljubav, suradnju i zajednički početak. No, kada se taj čin pretvori u neugodan i ponižavajući prizor – granica se opasno prijeđe.

U viralnom videu koji je prikupio više od 20 milijuna pregleda na platformi X, mladoženja je tijekom ceremonije doslovno gurnuo glavu svoje netom vjenčane supruge u svadbenu tortu.

Umjesto osmijeha i slatkog zalogaja, torta je završila po njezinu licu i kosi. Dok se on smijao poput dječaka oduševljenog vlastitom šalom, mladenka je ostala zatečena – vidljivo uznemirena, ali suzdržana.

Reakcije s društvenih mreža nisu bile blage: 'Zašto ova ‘šala’ uopće postoji? Hrana se uništava, a osoba ponižava', 'Ne radite ovo – torte često sadrže drvene štapiće za stabilizaciju!', 'Najveći alarm je to što on uopće ne vidi koliko ju je povrijedio', 'Ovo je izrazito nezrelo', pa sve do: 'Zatraži poništenje braka'.

I dok su se mnogi pitali je li riječ o šali koja je otišla predaleko ili pak o pravom pokazatelju karaktera, činjenica ostaje: ceremonija rezanja torte nije trenutak za ponižavanje partnera, već nježna simbolika međusobnog poštovanja i podrške.

Tradicija rezanja torte seže još u antički Rim, gdje se kolač lomio nad mladenkinom glavom kao simbol plodnosti. Ipak, glava u tortu danas znači nešto sasvim drugačije.

U viktorijanskom razdoblju mladenka bi sama rezala tortu i dijelila gostima kriške, a s vremenom je taj čin prerastao u zajednički simbol partnerske podrške – ruka preko ruke, prvi zajednički korak u braku.

No, kad se torta koristi za ponižavanje, čini se da neki zaborave što ljubav zapravo znači.