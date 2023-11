'Ja sam Amerikanka i preselila sam se u Hrvatsku. Ne bih se nikada mogla vratiti na staro'

Niav Konno, rođena i odrasla u Kaliforniji, preselila se u obalni gradić u Hrvatskoj. Shvatila je da običan posao od 9 do 5 utječe na njezino zdravlje i da joj ne pristaje.

Sada prihvaća hrvatski način života - 'pomalo'.

- Nikad nisam željela posao od 9 do 5. Radila sam tako tijekom pandemije i shvatila da to ne mogu. Radila sam od kuće, radila sam manje od 2000 koraka dnevno, mentalno zdravlje mi je bilo na najnižem nivou, nisam imala motivacije viđati se s prijateljima, nisam mogla putovati. Onda sam se preselila ovdje, u Makarsku, područje uz obalu između Splita i Dubrovnika. Sada radim s malim poduzećima diljem svijeta, s klijentima na tri kontinenta, radeći strategiju i sadržaj za društvene mreže - priča Niav.

Cilj njezina posla je pomoći u predstavljanju i promicanju vlasnika malih poduzeća.

- Volim surađivati s njima i baviti se njihovim ulaskom u online prostor. Sada ne mogu zamisliti da ću jednog dana živjeti radeći od 9 do 5. Ne mogu se sada vratiti u taj život. Rekla sam zbogom Americi, gdje se sve svodi na 'work to live' - kaže djevojka, koja je odrasla u Bay Areau u Kaliforniji, čiji su prijatelji otišli na sveučilišta i zaposlili se u tehnološkim kompanijama.

- Mislim da ste gotovo ukorijenjeni da radite više i da ste zauzeti, a ne da se zabavljate. Ako naletite na nekoga i pitate ga kako ide, reći će samo 'tako sam zauzet', a druga će osoba reći 'da, i ja', a to je kao natjecanje tko je zauzetiji. Cijeli tjedan čekaju petak i nemaju život - ističe Niav.

Odgojili su je otac Amerikanac i majka Irkinja, tako da ima dvije putovnice.

- Dok smo odrastali, puno smo putovali kao obitelj i uvijek sam imala želju vidjeti svijet. S 13 sam već maštala o završetku škole i odlasku u Europu. Prvo sam se preselila u London, još 2015., što je bila dobra odskočna daska. Stvarno sam voljela postavljati izazove u novom okruženju i upoznavati toliko ljudi koji su mi otvorili um. Svi smo bili znatiželjni o svijetu. Proputovala sam dosta Europe tog ljeta, uključujući i Hrvatsku, i znala sam da se želim tamo vratiti - objašnjava Niav.

Sljedećeg ljeta zaposlila se na Makarskoj rivijeri i radila je u malom obiteljskom hostelu.

- Živjela sam u Hrvatskoj tri i pol mjeseca i zaljubila se u ljude, kulturu, prirodu i hranu. Ovdje sam se osjećala prilično kao kod kuće. Ali onda sam upoznala Australca, zaljubila se i na kraju preselila u Perth kako bih bila s njim. Tamo sam sretno živjela šest godina - kaže te ističe kako joj se odmor pretvorio u veliku životnu odluku. U Australiji je radila od 9 do 5 tijekom pandemije i osjećala se kao da nema život.

Većinu vremena radila je od kuće. Njezino zdravlje nije bilo na vrhuncu ni fizički ni psihički. Nije bila istinski sretna ni zadovoljna svojim životom.

- Čim su se otvorile granice početkom 2022. u Zapadnoj Australiji, rezervirala sam putovanje u Hrvatsku. Doletjela sam u Split i otišla ravno u Makarsku. Tri tjedna kasnije moja je veza završila. Bila sam sama prvi put nakon sedam godina. Sama i u stranoj zemlji - kaže djevojka.

Atmosferu i energiju Makarske smatra vrlo ljekovitima i to je bilo savršeno mjesto za nju da prođe kroz ove ključne promjene. Nekoliko mjeseci kasnije odlučila je ostati. To nije bio namjeran potez, bilo je 'pretpostavljam da neću otići' - priznaje Niav.

Sada prihvaća kulturu - 'pomalo'.

- Morala sam ponovno procijeniti kako će izgledati voditi vlastiti posao na daljinu i u inozemstvu. Ne želim se vratiti na posao od 40 sati tjedno. Volim raditi iz kafića i s prijateljima. Upravo sam otišla na put u Španjolsku i Portugal i odande sam mogla raditi. Mogu bolje upravljati svojim vremenom u manje sati nego s putovanjem do ureda ili beskorisnim sastancima. Puno sam šetala, nisam više radila od kuće bez napuštanja radnog stola. Izgubila sam 15 kilograma, hormoni su mi se uravnotežili - priča Niav.

Prednost daje izlasku i životu više nego samo fokusiranju na posao i život joj je, kaže, počeo biti jako dobar. Digitalno-nomadski život ili poduzetništvo nije za svakoga, donosi MSN.

- Ako imate vlastiti posao, morate biti izuzetno disciplinirani. No, to mi je dalo puno više slobode, a to je samo podsjetnik da možete sami odabrati ravnotežu između posla i privatnog života kada ste sam svoj šef. Gdje ja živim, imamo izreku 'pomalo', što znači polako. To je ljepota života ovdje. Imamo spor tempo života u kojem zapravo znamo cijeniti male stvari. U Kaliforniji, moji prijatelji pokušavaju dobiti to tako što kupuju lijepe aute, novi stan; i to je jurnjava za još, još, još. Evo, ja sam samo sretna što imam prijatelja na kavi, a to bi mogao biti vrhunac mog dana - zaključuje Niav.