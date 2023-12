'Ja sam najzgodnija doktorica na svijetu. Pacijenti me zbog toga ne shvaćaju ozbiljno'

Često mi kažu da sam najzgodnija doktorica na svijetu i to mi laska. Ljudi valjda ne očekuju da doktori budu seksi, kao da je to nešto čudno, rekla je za The Sun dr. Stacey Naito s Beverly Hillsa.

Najzgodnija doktorica na svijetu

Stacey je fizijatrica i šefica je klinike u Los Angelesu. Kad ne liječi pacijente, natječe se u bodybuildingu. Kaže kako se zbog izgleda još na fakultetu morala boriti sa stereotipnim ispadima.

- Jedan doktor mi je prišao dok sam bila studentica. Rekao mi je da uopće ne izgledam kao doktorica jer sam zgodna i u formi i da me pacijenti neće doživljavati ozbiljno - rekla je Stacy.

Ide na bodybuilding natjecanja

No ona se na to nije obazirala. Završila je i specijalizirala fizijatriju. Kaže kako je u toj izjavi dok je studirala bilo istine.

- Sad tek vidim. Ponekad su me kritizirali samo zbog izgleda. Neki pacijenti su bili zabrinuti kad su vidjeli da su naručeni kod mene.

Sumnjali su u mene samo na temelju izgleda. Kao da zgodna žena ne može biti dobra doktorica - govori Amerikanka.

'Pacijenti te neće shvaćati ozbiljno'

Kritizirali su je i što ide na natjecanja.

- Neki govore da nije primjereno da se doktorica natječe u bodybuildingu. Ali baš volim takve koji to govore - dodaje doktorica koja ne namjerava odustati od natjecanja.