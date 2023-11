'Ja sam ostavila supruga zbog 18-godišnjaka, uopće ne žalim'

Mark i ja smo počeli izlaziti kad sam bila vrlo mlada. Kad smo se upoznali, bila sam 20-godišnja djevojka s očajničkom željom da bude voljena, a Mark je bio 30-godišnji barmen sa sklonošću da mi piše pjesme i iskazuje svoju ljubav preko noćnih poruka, priča autorica Kendra Mallory koja je ostavila supruga zbog dečka od 18 godina.

Očigledno, kada mladoj djevojci s krhkim egom više puta govorite da je lijepa i sjajna, ona će se zaljubiti i čak se udati za vas.

- Kako sam postajala starija i samouvjerenija, naš je odnos evoluirao u noćno vrištanje i počela sam imati napadaje panike zbog pomisli da ću zauvijek biti s Markom. Mark i ja preselili smo se k mojim roditeljima u rujnu, i dok je lišće počelo otpadati s drveća, ja sam već bila rasuta. On je postao cmizdravac, mučenik i školski primjer kompleksa Petra Pana na svom vrhuncu - priča Kendra.

Odnos im se razvio do točke u kojoj je izbjegavala biti nasamo s njim i u kojoj nije mogla podnijeti samu pomisao da njegova koža dodiruje njezinu.

- Do listopada sam većinu noći provodila na kauču, ujutro smišljajući isprike zašto ne mogu stići do našeg zajedničkog kreveta. Dok smo se Mark i ja rastajali, moja se sestra privremeno doselila kući zbog zimskog raspusta od fakulteta. S njom je došla njezina grupa prijatelja, uvijek spremnih da napadnu frižider mojih roditelja i sruše se na njihov 10-godišnji kauč - prisjeća se autorica.

Jedan od prijatelja njezine sestre, Sean, bio je čovjek za kojeg se na kraju udala.

- Poznavala sam ga od njegove 15. godine. Mnogo sam puta dijelila obiteljski stol s njim i uvijek sam primjećivala da je sladak, ali nikad nisam o tome razmišljala više od usputne misli. Kad je došao zimski odmor moje sestre, Seana nisam vidjela nekoliko mjeseci, a tijekom tog vremena otuđenja on je iz dječaka izrastao u snažnog 18-godišnjaka - istaknula je.

Došao je vrlo brzo nakon što je stigla njezina sestra. I kada ga je prvi put vidjela, njezina pluća su zaključila da će prestati obavljati svoje normalne funkcije.

- Ostavio me bez daha. Sean je bio visok, tamnoput i zgodan. Doslovce. Njegovi sirijski preci blagoslovili su ga zlatnosmeđim tenom, tamnim očima koje su plesale i osmijehom koji je i najmračniju sobu mogao učiniti svijetlom - opisuje Kendra.

Budući da je Mark radio kao barmen, rijetko je bio kod kuće kad je ona bila. Život s roditeljima također je ometao njezin društveni život, pa se na kraju dosta družila sa sestrom i njezinim prijateljima i, slučajno, sa Seanom. Često bi završilo tako da su njezina sestra i prijatelji otišli negdje drugdje, a Sean i ona bi ostali sami gledati filmove, razmjenjivati šale i razgovarati dugo u noć, kada bi svi oko njih zaspali.

- Osjećala sam se kao manijak. Ja sam imala 25 godina i tek sam završila pravni fakultet, a on je imao 18 i tek je završio srednju školu. Ali kemija je znanost koja se ne može poreći. Naša je veza mogla osvijetliti sve. Punio me novim životom. Moje su se misli usredotočile na njega i samo na njega - priča ona, ističući kako joj je osamnaestogodišnjak dao prvi uvid u to kakav je osjećaj stvarno vidjeti nekoga i biti stvarno viđen.

To je trajalo dva tjedna, a njezina ionako slaba veza s Markom počela je brzo juriti prema uništenju. U novogodišnjoj noći, Mark i ona su imali žestoku svađu.

Kad je Mark došao kući s posla, rekla mu je da mora otići. Zauvijek. Plakao je dok je pakirao torbe. Nestrpljivo ga je gledala kako petlja po svojim stvarima pitajući se što Sean radi u tom trenutku.

- Dvije noći kasnije, Sean i ja smo se prvi put poljubili. Bili smo praktički nerazdvojni sljedeća dva tjedna. Prekinula sam svoju vrlo odraslu vezu s 30-godišnjakom kako bih nastavila nešto što je trebalo biti vrlo strastven odnos s 18-godišnjakom. Veza na koju bih se rado osvrnula i pričala priče svojoj djeci u nastojanju da im dokažem da je njihova majka bila buntovnica - kaže ona.

Prijatelji i obitelj bili su zabrinuti zbog njezinog života i izbora. Mark je postao ljubomoran na Seana, slao joj je poruke pune mržnje, naizmjenično ju nazivajući pogrdnim imenima i tražeći da potraži savjet. Niti jedan dio nje nije mario, donosi YourTango.

- Provela sam cijelo svoje postojanje radeći stvari na pravi način i poštujući društvene norme. Ništa od toga nikada me nije učinilo tako bestežinskom i živom kao Sean. Nakon naša blažena dva tjedna, Sean je otišao pridružiti se mornarici. Bio je to detalj koji sam dugo pokušavala zaboraviti - prisjeća se ona.

Dok ga je vozila u ured njegova regruta, dogovorili su se da će pokušati s vezom na daljinu.

- 'Pa pretpostavljam da si mi onda djevojka?' promrmljao mi je u autu. 'Da. Valjda je tako', sretno sam odgovorila dok sam mu stiskala ruku. Moj um je bio u panici, iznutra sam vrištala da imam 25 godina, iznova i iznova. Prvi put nakon jako dugo vremena potpuno sam zanemarila svoj mozak i samo radila ono što mi je bilo dobro i što mi je pružalo dobar osjećaj - istaknula je.

Prvi put u svom mladom odraslom životu krenula je u nešto naslijepo, bez ikakvih planova ili bilo kakvog uvida u budućnost.

- Hodali su 25-godišnji diplomirani pravnik i 18-godišnji budući pomorac. Neka su društveni običaji prokleti. Neću reći da je naš odnos bio lagan. Bilo je laganja i varanja i boli. Bilo je kasnonoćnih telefonskih poziva koji su uključivali simfoniju jecaja i vrištanja. Sean i ja proveli smo sljedeće dvije i pol godine slamajući si srca uvijek iznova. Ali uvijek smo se vraćali jedno drugome, i dok smo ponovno spajali jedno drugo, postali smo intimno upoznati s dijelovima onog drugog - priča Kendra.

Oboje su odrasli zajedno i njihov je odnos, prema njezinim riječima, bio ciklus rasta i uništenja, a njihovi pojedinačni dijelovi postajali su savršena cjelina, svaki put kad bi zajedno radili na ponovnoj izgradnji.

- Nakon tri godine veze, konačno sam dala otkaz na poslu, preselila se u San Diego i udala za Seana. Tražio je od mene da učinim sve te stvari, naravno. Bilo je puno mišljenja o mojim odlukama, a ja još uvijek dobivam poglede pune osude kada drugi čuju razliku u našim godinama. Ali ja sam sretna. A to je zapravo ono što je najvažnije. Ne mogu definirati kako se osjećam zbog Seana, ali on je moj najbolji prijatelj, moj prijatelj u kasnim noćnim filmovima, moj najveći obožavatelj, moj najiskreniji kritičar, moj čuvar tajni i velika ljubav mog života. Slučajno je rođen u drugom desetljeću - zaključila je Kendra.