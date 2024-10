Ja sam pas Boni, tri godine sam dio HGSS-ove spasilačke ekipe

Ja sam Boni, imam devet godina i već tri godine radim kao dio tima HGSS-ove stanice Orahovica. Prošao sam dvogodišnje školovanje, pardon, obuku i obučen sam da izvlačim ozlijeđene ispod ruševina, iz vode. Mogu šapama proći po staklu, željezu, vatri, vješto iskačem iz čamca, helikoptera i ulazim bez straha u špilje. Kad pronađem ono što tražimo, glasno lajem, čekam ostatak tima da izvuku to što tražimo, a onda veselo mašem repom te mi moj gazda Ivan za to da super nagradu. Da može, ovako bi nam ispričao svoju priču ovčarski pas Boni, kojega smo upoznali na nedavno obilježenom “Drava dayu” kroz projekt “LIFE RESTORE for MDD”, kojemu je pokazna vježba spašavanja ozlijeđenih na i uz rijeku bila točka na “i” ovogodišnjih aktivnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Prije nekoliko mjeseci spasioci su tražili automobil koji je završio u Dravi

U srpnju je održan “Big jump” na Križnici, a u drugom dijelu ljeta i popularan ljetni Kamp za mlade rendžere u posjetiteljskom centru Dravska priča. “Drava day”, kako mu samo ime kaže, otkrio je brojne zanimljivosti na ovom dijelu toka, kroz lijep, dinamičan program i jedinstvenu pokaznu vježbu kako se ponašati uz i na vodi. Izveli su je članovi HGSS-a u društvu Bonija s početka naše priče želeći upozoriti na ozbiljnost boravka uz i na samoj vodi.

Foto: HGSS Orahovica

Boni je spreman iskočiti iz čamca i krenuti u potragu kad njegov voditelj za to da znak

- Rijeka Drava je po mnogočemu posebna i svake godine privlači mnogo posjetitelja. Zanimljiva je ribičima, kupačima, ali i ljudima poput vas koji nam dolazite iz velikih gradova i uživate u aktivnom vikendu. Svi vi - i domaći i posjetitelji - morate usvojiti osnovna pravila ponašanja na rijeci kako biste u njoj uživali bez posljedica - rekao je Ivica Kašuba, dopročelnik HGSS-ove stanice Orahovica. Dodaje kako je obilje kiše uvelike povećalo vodostaj rijeka. Korita su puna, a ispod površina kristalno čiste rijeke nalaze se dijelovi skupljenih grana, odlomljenih dijelova nasipa, ali i muljeviti pijesak koji se ne vide na prvi pogled, a mogu stvoriti veliki problem.

Rijeka Drava, moćna, zelena, hladna, tajanstvena i vijugava, duga je 725 kilometara, a čak 90 kilometara njezine apsolutne ljepote nalazi se na području Virovitičko-podravske županije. Ako je ne poštujete i ne ponašate se u skladu s njom, može se dogoditi najgore - u protekla dva mjeseca život je na ovoj dionici izgubilo četvero ljudi.

Foto: HGSS Orahovica

Kad potraga urodi plodom, Boni se razlaje da bi to oglasio, a onda strpljivo čeka nagradu

HGSS je neprofitna organizacija od općeg značaja za sigurnost stanovnika RH i njezinih posjetitelja s osnovnim ciljem - sprečavanjem nesreća, spašavanja i pružanja prve medicinske pomoći na planinama i na drugim teško pristupačnim terenima i u izvanrednim okolnostima, gdje je pri spašavanju i pružanju prve pomoći potrebno primijeniti posebna znanja, tehnike i opremu, sve u svrhu spašavanja ljudskih života i imovine.

U svom djelovanju HGSS, između ostalih, usko surađuje s različitim ustanovama i organizacijama iz područja zaštite prirode i okoliša što se moglo vidjeti i na primjeru suradnje HGSS-ove stanice Orahovica i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, na čijem području djeluju. Ova suradnja je sad već višegodišnja i na iznimno zadovoljstvo obiju strana, a Tomislav, Danijel, Ivan i njegov Boni dali su korisne savjete.

Kako se ponašati na vodama

Foto: HGSS Orahovica

Prije sportskih aktivnosti na vodi, posavjetujte se s HGSS-om o sigurnosti ili potražite informacije koje inače objavljuju

Vodu (rijeke, jezera, more) morate poštovati i biti svjesni opasnosti. Kako je voda osnovna životna potreba, kad je ne osluškujete, vrlo lako može postati neprijatelj. Upravo zato se nikad ne upuštajte sami u razne oblike aktivnosti na vodi. Budite u društvu, grupi, obavezno se javite najbližima i prijateljima - na povratku obavijestiti iste o završetku aktivnosti. Prije polaska informirajte se o planiranom sa stručnjacima, ribolovcima, sportskim klubovima, čuvarima prirode, vodičima na rijeci (rafting, kayaking), svakako se posavjetujte s pripadnicima HGSS-a, proučite planiranu dionicu, naročito opasna mjesta kao što su kanjoni, kaskade, sedrene barijere i vodopadi. Obavezno ponesite prvu pomoć (može se nabaviti u svim većim trgovačkim centrima i benzinskim postajama). Izbjegavajte aktivnosti na vodi tijekom nabujalog vodostaja i poplava, naročito nikako noću. U višednevnim aktivnostima proučite vremensku prognozu i razine vodostaja na stranicama Hrvatskih voda.

Krenete li na kanuing, primjerice, redovno se hidrirajte, ponesite dovoljnu količinu vode. Ne konzumirajte alkoholna pića tijekom ili prije aktivnosti na vodi. Idete li na neku aktivnost na vodi, u vodonepropusnoj torbi ili bačvici ponesite hrane, energetskih pločica i sl. Obavezno barem jedan mobilni telefon treba imati punu bateriju u grupi. U aktivnostima koje uključuju plovila obavezno koristiti zaštitnu sigurnosnu opremu - kacigu i prsluk za plutanje. Po mogućnosti koristiti polarizacijske sunčane naočale koje omogućuju bolje uočavanje detalja u vodi i iznad nje te ujedno štite od UV zraka i granja drveća. Koristiti kremu za sunčanje i smanjiti opasnost od oštećenja kože, sunčane zrake se puno jače reflektiraju na površini vode, i to cijele godine. U slučaju bilo kakvog nesretnog događaja ili problema, odmah nazvati centar 112, odrediti lokaciju, opisati što se dogodilo i koliko ima sudionika - nikako kretati u komplicirane samostalne akcije spašavanja bez stručnog nadzora.

Ne prelazite poplavljena područja i bujice

Foto: HGSS Orahovica

Dan na Dravi bio je prilika da spasioci pokažu kako izgledaju njihove akcije spašavanja i podsjete ljude na to kako se zaštititi na vodama

Tijekom poplave ne pokušavajte prijeći poplavljena područja - to je izuzetno opasno, čak i ako voda ne izgleda duboko. Ne pokušavajte voziti kroz poplavljena područja jer to može biti opasno za vas i može oštetiti vaše vozilo. Ostanite na suhom i sigurnom mjestu: ako ste kod kuće, ostanite tamo dok vam se ne savjetuje drugačije. Ako ste vani, potražite sigurno i suho mjesto.

Bujice mogu biti jako snažne i opasne i mogu se dogoditi bez upozorenja. Znajte gdje se nalaze najbliže sigurne zone u vašoj okolini. Ne pokušavajte prijeći bujicu. Čak i ako voda ne izgleda duboko, struje mogu biti jake i iznenadne. Nakon poplava i bujica budite oprezni prilikom ulaska u svoj dom.

Ne ulazite u zgrade koje su oštećene ili poplavljene dok stručnjaci ne utvrde da su sigurne za ulazak. Budite oprezni s električnom opremom i instalacijama. Očistite i dezinficirajte svoj dom jer poplave mogu donijeti štetne bakterije i viruse. Pri čišćenju koristite zaštitnu opremu i sredstva za dezinfekciju. I za kraj - poplave i bujice mogu biti stresni događaji. Brinite o svome mentalnom zdravlju i dobrobiti te potražite pomoć ako je potrebno. Pomažite svojim susjedima i zajednici gdje možete.

Držite se plana i ne zaboravite na ljubimce

Foto: HGSS Orahovica

Ako se Bonija pita, nijedan kućni ljubimac u vrijeme nepogode ne smije biti zaboravljen ni ostavljen bez pomoći

Pratite vremensku prognozu i upute nadležnih službi. Budite spremni na najgore - pripremite nužne potrepštine, a to uključuje hranu, vodu, lijekove, baterijsku lampu, baterije, prvu pomoć, radio na baterije i potrebne dokumente. Pripazite da sve bude na suhom i sigurnome mjestu. Pripremite plan evakuacije za slučaj da vam lokalne vlasti savjetuju da napustite svoje domove. To uključuje i pripremu kućnih ljubimaca.