Još kao dijete voljela sam slušati priče moje mame i drugih žena o porodu. To su nezaboravne situacije koje svaka žena pamti. Dodatno, moja prabaka Eva bila je seoska babica. Ona se za taj posao nije školovala nego se znanje prenosilo sa žene na ženu, pa je tako i ona naučila. Bila je živa još dok sam pohađala osnovnu školu i sad mi je žao što tada nisam znala da će to biti i moj put. Nismo puno pričale o njezinom poslu, no pitala bih je što je onda bilo i kroz što je sve ona prolazila te kako se skrbila za rodilju i novorođenče, priča Maja Dernaj (27) iz Razbojišta kraj Našica.