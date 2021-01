Ameri\u010dki seks kolumnist Dan Savage, koji je u braku sa svojim suprugom Terryjem Millerom ve\u0107 15 godina, i nije monogaman,\u00a0\u010desto isti\u010de\u00a0zanemarivanu \u010dinjenicu da je do pro\u0161log stolje\u0107a ne-monogamija bila normalna.

- Trebamo dopustiti \u017eenama da imaju istu vrstu slobode kao i mu\u0161karci. Odlu\u010dili smo nametnuti ista ograni\u010denja koja su imali i mu\u0161karci ... I promatrali smo posljedice toga, a to su mnoge kratkoro\u010dne veze i puno razvoda - rekao je Dan.

- Svaki tjedan primam desetke e-mailova od nesretno o\u017eenjenih \u010ditatelja u vezama. I sama sam bila u jednoj. Mo\u017eda me to \u010dini pristranom, ali mislim da se malo ljudi ne bi slo\u017eilo sa mnom da je monogamija te\u017eak posao. Zna\u010di li to da bismo trebali odustati od svojih partnera \u010dim postane te\u0161ko? Naravno da ne\u00a0- ka\u017ee Nadia.

Prema istra\u017eivanjima, vi\u0161e ljudi nego ikad tra\u017ei alternativne modele odnosa, a pretra\u017eivanja 'poliamorija' i 'otvoreni odnosi' u porastu su tijekom proteklog desetlje\u0107a.

Pa, kako to\u010dno izgleda otvorena veza?\u00a0

Prije nekoliko mjeseci Nadia je odlu\u010dila s de\u010dkom pokrenuti tu temu i nau\u010diti to iz prve ruke. Kako ona ka\u017ee, takav tip odnosa za svaki par je druga\u010diji. Sve ovisi koje si granice postavljate i \u0161to \u017eelite od odnosa.

'Jesi li ikad \u017eelio imati seks s nekim drugim osim sa mnom?' - pitala sam de\u010dka\u00a0jedne ve\u010deri.

'Ne ba\u0161', odgovorio je.

'\u0160to ako ti ka\u017eem da me to pali?', rekla sam mu.

'Stvarno?', on odgovara.

'Stvarno', uzvratila sam s osmijehom.

- Dodu\u0161e, nisam bila potpuno sigurna kako se osje\u0107am u vezi s tim da moj de\u010dko spava s drugim \u017eenama. \u0160to ako bi\u00a0seks bio bolji? \u0160to ako bi\u00a0bile zanimljivije, privla\u010dnije ili zabavnije od mene? \u0160to ako me obuzme ljubomora - kako bih to podnijela? Ipak,\u00a0jedan dio mene je bio \u010dudno uzbu\u0111en zbog same pomisli na to. Razgovarali smo o svojim ma\u0161tarijama i strahovima kako je no\u0107 odmicala - objasnila je Nadia.

'\u0160to ako se zaljubi\u0161 u drugu \u017eenu? A \u0161to ako shvati\u0161 da vi\u0161e ne \u017eeli\u0161 biti sa mnom?', pitala sam ga.\u00a0

'To bi se moglo dogoditi. Ne trebamo biti u otvorenoj vezi da bismo razvili osje\u0107aje za nekoga drugoga ili se odljubili. Te su stvari uvijek rizik u bilo kojoj vezi', odgovorio je.

- Dogovorili smo se da ne\u0107emo vi\u0111ati ljude koje smo ve\u0107 poznavali i da nikada nikoga ne vra\u0107amo u ku\u0107u kako bi granice bile jasne. Tako\u0111er smo do\u0161li do zaklju\u010dka da je va\u017enije znati da imamo mogu\u0107nost spavanja s drugim ljudima, nego da izlazimo na spojeve s drugim ljudima - rekla je Nadia.

Bilo je to prije tri mjeseca.\u00a0

- Od tada spavam s drugim \u017eenama - ne\u0161to \u0161to sam uvijek \u017eeljela dalje istra\u017eivati \u200b\u200bkao biseksualna \u017eena. Tako\u0111er imam najbolji seks koji sam ikad imala u svojoj vezi. Postoji ne\u0161to u ovome \u0161to nevjerojatno seksualno osloba\u0111a. Moj de\u010dko i ja se ne la\u017eemo za\u0161to ne ostajemo do kasno ili s kim smo, kao \u0161to to rade mnogi na\u0161i prijatelji. Nemamo razloga za to. Ako otvorenost vi\u0161e ne bude bila dobra za nas, izgradili smo transparentnost i povjerenje da o tome razgovaramo. Ali zasad \u0107u se barem dru\u017eiti s lijepim \u017eenama po barovima i vra\u0107ati se ku\u0107i na vru\u0107i seks sa svojim de\u010dkom - rekla je Nadia, pi\u0161e The Sun.