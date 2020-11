Jabuku obavezno trebate oprati prije jela - ovo je pravilan način

Bez obzira na to imate li jabuke iz vlastitog vrta, iz organskog uzgoja ili uvozne, sve ih treba temeljito oprati, kako biste skinuli prljavštinu i bakterije s voća. Ispiranje pod vodom nije dovoljno

<p>Bez obzira jeste li ih sami ubrali u lokalnom voćnjaku, ili ste ih kupili u supermarketu, jabuke su odlična jesenska poslastica, bilo da ih pojedete u komadu, kao međuobrok, pečene s malo oraha ili cimeta, ili napravite pitu od jabuka. Čak i ako imate jabuke iz vlastitog vrta, koje izgledaju besprijekorno, na njihovoj kori uhvatit će se prljavština, bakterije i pesticidi, pa ih prije jela ili pripreme za kolač uvijek treba oprati. </p><p>Imajte na umu da i voćari koji proizvode organske jabuke mogu koristiti organske pesticide, pa i takve jabuke treba oprati prije konzumacije. Perite ih neposredno prije jela. Naime, kad ih uberete ili kupite, treba ih obrisati krpom da biste skinuli prljavštinu i nečistoće na površni kore, no nemojte ih prati prije upotrebe, jer to može dovesti do toga da voće brže trune. Dakle, čuvajte ih onakve kakve jesu dok ne budete spremni zagristi ili ih upotrijebiti u receptima, piše portal <a href="https://www.realsimple.com/food-recipes/shopping-storing/food/cleaning-apples">Real Simple.</a></p><p>Evo kako ih oprati da budete sigurni da jedete čistu i zdravu jabuku: </p><h2>Nemojte koristiti sapun ili antiseptike za čišćenje jabuka</h2><p>Te sapunice mogu se činiti kao dobar izbor, no ostaje rizik od toga da ćete unijeti sapunicu u organizam. Naime, čak i ako ih dobro isperete ostaci sapuna apsorbirat će se u jabuku, a većina sapuna sadržava kemikalije koje nije sigurno unositi u organizam. </p><h2>Namočite jabuke u otopini sode bikarbone</h2><p>Studija iz 2017. godine u časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry, pokazala je da je najbolja metoda za čišćenje jabuka natapanje tijekom 15-ak minuta u otopini žličice sode bikarbone i dvije šalice vode, nakon čega ćete ih temeljito isprati. </p><h2>Probajte ih očistiti octom</h2><p>Pomiješajte trećinu šalice octa sa šalicom vode i otopinu raspršite po jabukama, ili ih obrišite krpicom namočenom u tu otopinu. Nakon toga temeljito ih isperite da se izgubi okus kiseline i miris octa. Procjene istraživača idu za tim da ćete ovom metodom s jabuka ukloniti čak 98 posto bakterija.</p><h2>Po potrebi, čistite ih četkicom</h2><p>Ako jabuku iščetkate četkom za čišćenje povrća ispod tekuće vode, četkica će skinuti veći dio prljavštine i bakterija, odnosno sigurno je bolji izbor od samog ispiranja pod vodom. </p><h2>Ogulite jabuke</h2><p>Većina pesticida i drugih onečišćenja ostaje na kori, pa će jednostavno uklanjanje kore od jabuke ukloniti većinu problema. Imajte na umu da jabuke treba temeljito oprati i prije nego ih gulite, jer biste s priborom kojim ih gulite mogli kontaminirati meso jabuke nekom nečistoćom s kore. Na žalost, guljenjem se gubi i dio vitamina i minerala koji se nalaze u kori, pa je možda bolje birati druge metode. </p>