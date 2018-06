Jada Pinkett Smith: Kosa mi ispada, a ne znam zbog čega...

Mnogi me pitaju zašto nosim turban. Pa, imam problema s gubitkom kose. Bilo je zastrašujuće kada se to počelo događati. Jednog dana sam bila pod tušem, a dio kose mi je ostao u rukama. Pomislila sam: "Bože, pa ja ćelavim". To je bio jedan od onih trenutaka u mojem životu kada sam se tresla od straha, ispričala je američka glumica Jada Pinkett Smith (46), supruga glumca Will Smitha.

Progovorila je o situaciji u kojoj se našla, a od koje strahuje svaka žena - otpada joj kosa. Ne zna koji je razlog. Tamna, duga i jaka kosa bila je nešto čime se ova žena ponosila. Danas glavu obavija maramom kako bi prikrila da je ima sve manje, prenosi Daily Mail.

Dodala je kako su liječnici napravili mnogobrojne testove, ali nisu pronašli razlog zašto gubi kosu.

- Ljudi mi govore da je to zbog stresa, da imam alopeciju, autoimunu bolest koja rezultira gubitkom kose. Zapitala sam samu sebe zašto toliko strahujem od gubitka kose. Shvatila sam da mi je to najbolje prihvatiti sa stilom. Kada nosim turban, osjećam se kao kraljica - kaže.

Razlozi gubitka kose kod žena, ali i muškaraca

- Ispadanje kose ili Alopecija predstavlja prolazni ili trajni gubitak vlasi na ograničenom dijelu kože ili njenoj cijeloj površini. Područje estetske medicine i dermatologije koje se time bavi je trihologija. Da bismo razumjeli o čemu se radi moramo prije svega znati nešto o folikularnom aparatu tj. folikulu koji producira dlaku - objasnila nam je Branislava Čilić dr.med., specijalist obiteljske medicine iz Zagreba.

Dodaje kako dlaka u razvoju prolazi kroz 3 faze:

1. faza je anagena, a traje 4 do 6 godina - pojava i proces orožnjavanja te produkcija dlake u matrixu, potom nastupa:

2. faza ili involutivna katagena faza, a traje 3 tjedna - u njoj nestaje staklasta ovojnica čime započinje

3. faza ili telogena faza u kojoj se gubi veza između papile i dlake te se dlaka postepeno izvlači iz kože i ispada, a traje 3 mjeseca, nakon čega počinje novi ciklus ili anagena faza povećane produkcije, i tako u krug.

- Pri tomu treba napomenuti da se kod jedne osobe u svakom trenutku u vlasištu mogu naći sve tri faze u različitim omjerima. Normalan omjer je 80 do 90 posto anagenenih, 1 do 2 posto katagenih i 10 do 20 posto telogenih vlasi. Omjer se dijagnosticira trihogramom - mikroskopskom pretragom vlasi na jednoj površini. Mnogi vanjski i unutarnji uzroci mogu narušiti taj omjer što dovodi do pojačanog ispadanja kose - napominje Branislava Čilić dr.med.

Vanjski i unutarnji uzroci pojačanog ispadanja kose:

- Neki vanjski uzroci su nam dobro poznati kao češljanje oštrom četkom, feniranje vrelim zrakom, drugo modeliranje kose vrućim alatima i kemijskim sredstvima, zračenje, kemoterapija, loši šamponi za kosu, izbjeljivanje ili bojanje kose. Unutarnji uzroci su prije svega genetski uvjetovani pa u tim slučajevima imamo i poremećaje zubi i žlijezda znojnica te druge ektodermalne poremećaje - pojašnjava liječnica.

- Najčešći uzrok ispadanju kose je androgenetički zbog utjecaja androgena, testosterona na folikul dlake i njezino ispadanje karakteristično za mušku populaciju na koju testosteron djeluje u smislu jačanja dlake na bradi i brkovima, a ispadanje kose na frontoparijetalnim regijama – sve do alopecije Hipocratica-e. S druge strane i žene mogu imati, istina nešto blaži oblik ove alopecije, ukoliko imaju povećanu razinu testosterona ili povećanu osjetljivost folikula na normalnu razinu testosterona, kod tih se žena često nađe pojačana dlakavost nadusnice i ekstremiteta i linee albe - kaže Branislava Čilić dr.med i dodaje:

"Druge alopecije su reverzibilne i najčešće im se ne zna uzrok, a navode se i traže razni uzroci te je dijagnostika široka i najčešće ne dovodi do etiologije. Između ostalog tražimo: upalna žarišta, u ždrijelu, tonzilama, sinusima, urinu, zubima, endokrinim poremećajima - hormoni štitnjače, spolni hormoni. Tražimo uzrok u stresnom načinu života i drugim faktorima koji mogu inhibirati anagenu fazu rasta dlake.

Drugi pak čimbenici unutarnji ili vanjski mogu ubrzati anagenu fazu i na taj način uvesti veći broj vlasi u telogenu fazu kada dolazi do pojačanog ispadanja većeg broja vlasi što se naziva effluvium capillorum - kada dlaka ispada s korijenom. Najčešći uzroci su toksični, A vitamin, retinoidi, heparin ili upalne prirode u gripi, sifilisu, trbušnom tifusu, endokrinim poremećajima - 2 do 4 mjeseci nakon poroda može doći do pojačanog ispadanja kose, bolesti hipofize i štitnjače, policistični jajnici. Međutim, puno je važnije koliko dugo taj uzrok traje.

Kako vidimo ispadanje kose je simptom ili prateća pojava mnogih bolesti stoga je i njezino liječenje složeno - prije svega bilo bi poželjno naći jedan od navedenih uzroka i etiološko liječenje."

Luk pomaže kod gubitka kose

Da je luk odličan kod zaustavljanja gubitka kose pokazala je i studija objavljena 2002. godine u The Journal of Dermatology (časopisu o dermatologiji). U njoj su proučavali utjecaj soka od svježeg luka na alopecija areatu - autoimunu bolest koja rezultira gubitkom kose.

Ispitanicima koji su dva puta na dan, i tako dva mjeseca, stavljali sok od luka na vlasište, kosa je rasla puno bolje od onih koji taj sok nisu koristili. U istraživanju je zabilježen ponovni rast kose kod 87 posto pacijenata liječenih sokom luka. Iz nekog razloga, kod muškaraca su rezultati bili bolji nego kod žena.

Luk poboljšava cirkulaciju krvi i osigurava folikulama dlake dovoljno hrane. Luk, također, ima antibakterijska svojstva pa pomaže kod kožnih infekcija koje mogu biti krivac za gubitak kose.

Ogulite i nasjeckajte luk.

Iscijedite iz njega sok, a u tome vam može pomoći dodatno usitnjavanje u sjeckalici ili čak sokovnik.

Nanesite ga na vlasište i lagano masirajte.

Ostavite da odstoji 15 minuta, a možete i duže ako vam miris ne smeta.

Isperite blagim šamponom.

Ponavljajte ovaj tretman svaki dan ako imate problema s gubitkom kose ili tu i tamo, želite li samo ojačati kosu. Pripazite, prije nego prvi put nanesete sok od luka na glavu, stavite ga na malo kože kako bi provjerili da niste alergični na njega, otkriva portal healthyandnaturalworld.com.