Jako se znojite ispod pazuha? Evo kako riješiti taj problem

Hiperhidroza predstavlja pojačano znojenje u pazušnim regijama koje uzrokuje i socijalne neugodnosti. Nije to samo bolest, nego može stvarati neugodnosti na poslu i u kontaktu s drugima. Zahvaća oko 5 posto populacije u svijetu, a osim pazušne regije javlja se i na području dlanova, lica, stidne regije i tako dalje, pojašnjava Ana Maletić, spec. plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije iz poliklinike Maletić. Znoj je normalna pojava i zahvaljujući njemu tijelo može regulirati tjelesnu temperaturu i rashlađivati nas.

- Tijekom vrućih dana ljudi se znoje, znoj isparava s kože i na taj način se organizam rashlađuje. Količina znoja je kod svakog čovjeka individualna, pa se tako neki znoje vrlo malo, dok s drugih znoj teče u potocima. Ne treba odmah misliti da imamo problem ako se preznojavamo, a našem kolegi se čini da mu je ugodno. No ako imate osjećaj da su pazušnoj regiji imate puno više znoja od ostalih, možda se borite s hiperhidrozom - kazala je dermatologinja Allison Arthur. Nije jasno što uzrokuje hiperhidrozu, no čini se kako je riječ o genetski nasljednom stanju.

Postoje dva tipa hiperhidroze. Primarna je ona u kojoj nema drugog uzroka prekomjernom znojenju, a javlja se još u djetinjstvu ili tijekom adolescencije. Sekundarna hiperhidroza nastaje kao rezultat nekog drugog medicinskog stanja poput dijabetesa ili menopauze. Ljudi se obično znoje u pazušnoj regiji ili na čelu, pa ukoliko ste primijetili da se znojite i drugdje, možda imate hiperhidrozu. Liječnici pričaju kako ljudi rijetko dolaze do ordinacija s tim problemom jer uglavnom misle da je riječ o njihovim osobnim tegobama koje se ne mogu otkloniti.

- Znaju nam pacijenti doći i reći kako uglavnom nose samo crnu ili bijelu odjeću jer se na njoj najmanje ističe znoj. No treba imati na umu i da je riječ o velikoj količini tekućine. Taj znoj je uglavnom voda, nema neugodan miris pa ne rade žlijezde koje produciraju miris nego baš one koje luče tekućinu - nadovezala se dr. Maletić.

Liječenje hiperhidroze ovisi o tome ima li pacijent primarni ili sekundarni oblik bolesti. Ako je riječ o sekundarnom obliku, liječenjem osnovne bolesti uglavnom se povlače i simptomi i hiperhidroza nestaje.

- Ako je riječ o primarnom obliku, liječnici će savjetovati korištenje antiperspiranta u kojima aktivni sastojak aluminij klorid onemogućuje rad žlijezda znojnica - kazala je dermatologinja Chris Adigun iz Chapel Hilla u SAD-u. Dodala je i kako je antiperspirant odličan izbor za ljude koji nemaju hiperhidrozu, no žele kontrolirati količinu znoja. Takvi se proizvodi mogu kupiti u trgovinama, a nedostatak im je što kod ljudi s osjetljivom kožom mogu prouzročiti osip ili druge iritacije.

- Ako to ne pomogne, liječnici mogu prepisati lijekove u obliku tableta ili posebnih obloga, ali i medicinske zahvate poput injekcija botoksa - savjetuje dr. Arthur. U Hrvatskoj su na raspolaganju također brojne metode liječenja.

- Najpoznatija je terapija botulinom toksinom koji blokira znojenje na nekoliko mjeseci do godinu dana. Botulin toksin se aplicira tankim iglicama u područje pazušne regije. Da bi bio što bolji rezultat, prije bilo kojeg tretmana valja napraviti test koji se radi specijalnim premazima tako da se točno prikaže regija na kojoj je najviše žlijezda znojnica. Konkretno, to znači da otopinom joda premažemo pazuh i osušimo to mjesto, a zatim stavimo prah. Kako počinje znojenje, jod se počinje topiti i na tom bijelom prahu se vidi mrlja gdje je najviše znojnica - pojašnjava dr. Maletić navodeći kako je riječ o najefikasnijoj metodi koja kod svakog pacijenta individualno daje vrlo precizne rezultate o smještaju žlijezda. Injekcije botulina apliciraju se vrlo tankim iglicama, a aparat koji na mjestu uboda puše hladan zrak služi umjesto anestetika. Pacijenti stoga lakše podnose zahvat i na njega se uglavnom vraćaju svake godine.

- Postoji i trajno rješenje problema, a to je laserski tretman mjesta gdje se prekomjerno znoje. Ovdje je također važno prvo napraviti test da lociramo znojnice, izračunati površinu na koju apliciramo laser i zatim u lokalnoj anesteziji u regiji pazuha tri točke djelujemo laserom. Na koži napravimo tri rupice od tri milimetra kroz koje ulazimo laserom i uništavamo znojnice. Pacijent je budan, nije bolno, a zahvat traje do sat vremena. Nakon toga nekoliko dana se nosi povoj i to je to. Smanjenje znojenja je od 70 do 80 posto. Naime, ne može biti 100 posto jer znojenje treba ostati još u jednom stupnju prisutno budući da je to fiziološki proces, ali se smanji na normalnu razinu - objasnila je dr. Maletić pojašnjavajući kako u njezinoj poliklinici takav zahvat rade od 2008. godine, a u Hrvatskoj mu se podvrgnulo više stotina pacijenata.

U Hrvatskoj i u svijetu ljudima je na raspolaganju i terapija termalnom energijom i strujom, no stručnjaci upozoravaju kako one mogu ozbiljno oštetiti ili potpuno uništiti žlijezde znojnice.

