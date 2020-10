Japanska dunja: Ukrasna biljka od čijih se plodova radi pekmez

<p>Japanska dunja (Chaenomelos japonica) listopadni je trnoviti grm s jednostrukim ili dvostrukim cvjetovima, koji se uzgaja zbog prekrasnih cvjetova. Oni mogu biti žarkocrveni, ružičasti, bijeli, narančasti i crveni. Grm naraste od 100 do 150 cm visine. Može se oblikovati i u malo drvo, koje će izasti do visine od 30-40 cm.</p><p>Pogodan je za sadnju živica, u skupinama ili pojedinačno u velikim vrtovima. Listovi su joj ovalno duguljasti, sjajni, tamnozelene boje. Japanska dunja nije zahtjevna za uzgoj.</p><p>Cvatnja ove biljke započinje već u rano proljeće, i cvate sve do kraja listopada. Razmnožava se sjemenom, reznicama, povaljenicama ili cijepljenjem od početka ljeta do jeseni.</p><p>Nakon cvatnje, Japansku dunju potrebno je redovito orezivati. Preguste grane se trebaju prorijediti i oblikovati u grm kako bi se vidjeli svi cvjetovi. Odgovara joj svako tlo, a voli osunčani položaj. Plod se biljke na japanskom naziva Kusa-boke.</p><p>Plod joj je oblika omanje zlatno žute jabuke te je jestiv, no vrlo je tvrd i trpak. Povremeno se koristi u pripravi pita i želea kao manje vrijedan nadomjestak za pravu dunju. </p>