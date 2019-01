Je li monogamija potrebna za uspjeh veze i što nakon afere?

Svi smo čuli izreku: 'Jednom varalica, uvijek varalica'. A ako je vaš partner bio nevjeran, vjerojatno dobivate sve vrste savjeta dobronamjernih prijatelja i obitelji.

Veći dio tih savjeta može uključivati ​​prekid vez. Ipak, moguće je - a možda čak i korisno - ostati u braku ili dugoročnom odnosu kada jedan partner vara, piše američki CNN.

To je ideja koja se krije iza dvije nove knjige poznatih stručnjaka na tu temu: novo revidirano izdanje najprodavanijeg knjige 'Nakon afere' (After the Affair) koju je napisala Janis Abrahms Spring i 'Nova monogamija: Redefiniranje odnosa nakon nevjere' (The New Monogamy Redefining Your Relationship After Infidelity) autorice Tammy Nelson.

Ali trebate li stvarno oprostiti i krenuti dalje nakon nevjere?

- Većina ljudi je potpuno nepripremljena za ono što je pred njima u vezi, i neupućeni su u ono što je potrebno da veza ostane snažna. Afera šokira ljude i vraća ih u stvarnost. Srećom, ona također poziva ljude da probaju ponovno - piše Spring.

- Mnogi parovi instinktivno znaju da je nevjera mnogo kompliciranija nego što naša kultura ponekad priznaje - objašnjava Nelson.

Parovi često pronalaze svoj put do dublje, intimnije veze - ali to može zahtijevati vrijeme i trud.

- U svjetlu nevjere, većina izdanih partnera osjeća se iznenađeno. No iako je povrijeđena osoba pretpostavila da neće ostati u braku s bračnim partnerom, možda shvate da još uvijek vole svog partnera i žele raditi na vezi - kaže bračni i obiteljski terapeut James Walkup.

Danas, ne prate sve veze tradicionalnu definiciju monogamije. Na primjer, oba partnera mogu zajedno odlučiti što spada u varanje, a što ne - je li varanje flert s određenim prijateljem, posjet striptiz klubu ili čak seks s drugim partnerima.

Granice seksualnosti u vezi

- Sve više je dugogodišnjih sretnih parova koji su u vezi odredili granice dozvoljenog i nedozvoljenog seksualnog ponašanja - kaže psihoterapeut Jean Malpas.

- Oni shvaćaju da dugoročni odnosi možda trebaju uključiti činjenicu da će ih u nekom trenutku privlačiti i drugi ljudi. Oni pažljivo definiraju smjernice povjerenja i prakse u vezi za prihvatljivo ponašanje temeljeno na njihovoj razini udobnosti - objašnjava Malpas.

- Takav polu-monogamni pristup vezama se češće pojavljuje kod homoseksualnim parovima, s lezbijkama, biseksualcima i transrodnim ljudima - napominje seks terapeut Margie Nichols.

- Ovo pitanje se najčešće postavlja prilikom početka veze kod LGBTQ partnera kada je afera čisto seksualne prirode (za razliku od emocionalne). Sporazum smanjuje mogućnost da se par raziđe - kaže Nichols.

To ne znači da su monogamni parovi sigurni od nevjere.

- Samo zato što je par monogaman ne znači da će biti skloniji opraštanju partneru koji krši pravila i izigrava povjerenje - kaže socijalni psiholog Justin Lehmiller.

- Odluka o tome hoće li se stvari riješiti ima manje veze s spolom partnera, a više s time je li to u početku bio kvalitetan odnos - objašnjava.

- U idealnom slučaju, vaš odnos će nastaviti rasti i razvijati se onako kako rastu i razvijaju se ljudi u vezi, a tijekom godina stavovi vezani uz monogamiju se mogu lako promijeniti - dodaje Nelson.

A što nakon afere?

Nakon afere veza se ne može nastaviti istim smjerom u kojem je ranije išla i nemoguće je preko noć zaliječiti rane i nastaviti kao da se ništa nije dogodilo. Umjesto toga, parovi trebaju uzeti vremena da polako obnove svoj odnos.

- Umjesto da zanemarite aferu, budite voljni podijeliti svoju bol, slušati jedan drugo i pružiti si sigurnost kad se jedan partner prisjeća izdaje. Ovako ponovno stvarate novu povezanost - dodaje.

- Okretanje leđa oštećenom odnosu može biti najjednostavnije ili najrazumnije rješenje, ono koje vas oslobađa od tiranije nade. Ali to također može biti način da se izbjegne odrastanje, suočavanje s gorkim istinama o životu, ljubavi i sebi, te preuzimanje strašne odgovornosti za uspostavljanje odnosa - piše Spring.

Neki parovi nedvojbeno gledaju na nevjeru kao na kraj njihovog odnosa i u nekim slučajevima raskid veze može biti najbolja odluka koju su ljudi donijeli. Ali za partnere koji su voljni ponovno uspostaviti bliski odnos i povjerenje, afera može biti prekretnica.

- Ponekad moji klijenti priznaju da je suočavanje s nevjerom bilo najgore, a ipak najbolje što se dogodilo njihovoj vezi. Udaljenost između njih je premoštena, a dublja razina razmjene i intimnosti može donijeti radost i nadu na duge staze - kaže Walkup.

