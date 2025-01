Je li pretjerala? Pogledajte što je obukla za svoju djevojačku

Majka jednog djeteta, Em Davies iz Australije, izazvala je podijeljene reakcije svojom odjevnom kombinacijom na djevojačkoj večeri koja je otkrila više nego što su neki smatrali primjerenim.

Ova 30-godišnja influencerica iz Pertha uživala je u zadnjim danima prije vjenčanja na raskošnoj zabavi u Bali beach klubu. Em je šokirala svoje pratitelje na Instagramu pojavivši se u minimalističkoj bijeloj kombinaciji – uskoj suknji i pripijenom topu.

Na snimci koju je podijelila, buduća mladenka uživala je plešući, dok je u ruci držala čašu šampanjca. Njezin maleni top jedva je prekrivao dekolte, dok je nizak kroj suknje otkrivao bijele G-string gaćice.

Prema pisanju Daily Maila, Em je tijekom cijele proslave pokazivala donje rublje, uključujući tangice s vezom "Mrs. G". U jednom trenutku, majka petomjesečne djevojčice Islae, čak se sagnula kako bi izvela twerking, dodatno ističući svoje smjelo izdanje.

Na djevojačkoj večeri prisustvovale su i poznate australske influencerice poput Lucy Jackson, Nikki Westcott i Lily Brown, koje su s Em podijelile ovu posebnu prigodu.

Em je svoje dojmove sa zabave podijelila i na Instagramu, gdje je u opisu fotografija napisala: "Soon to b Mrs Gambin". Iako su mnogi u komentarima čestitali budućoj mladenki, neki su kritizirali njezin odabir odjeće. Jedan korisnik ju je nazvao "tacky af", no većina reakcija bila je pozitivna.

Jedna obožavateljica komentirala je: "Zamislite da ovako izgledate nakon što ste rodili dijete. Ostala sam bez riječi."

Druga je dodala: "Kriminalno je izgledati ovako dobro."

"OMG EM! Ovo je savršeno," oduševljeno je napisala treća osoba, dok je četvrta zaključila: "Ova kombinacija, ti si anđeo!"

Em i njezin zaručnik Joel dočekali su svoju kćer Islu u kolovozu 2024. Vijest o dolasku male Islee podijelila je na Instagramu uz emotivne fotografije: "13/08/24 - 18:07 Isla Sue Gambin. Nikad nisam osjetila ovakvu ljubav. Uspjeli smo."

Em i Joel su zaruke objavili u veljači 2024., kada je influencerica podijelila trenutak prosidbe uz komentar: "Još godinu dana do trenutka kada ću se udati za svog najboljeg prijatelja."

Njihovo vjenčanje zakazano je za 22. veljače 2025., točno godinu dana nakon objave, piše The Sun.