Jedan televizor s ekranom od 53 centimetra - tri različite cijene!

Piše Marijana Matković,
Jedan televizor s ekranom od 53 centimetra - tri različite cijene!

Zadarski mornar Đani Maršan, bacio se u estradne vode, a na današnji dan 1971. vratio se s velike turneje po SSSR-u. Snimio je dvije pjesme u Jugotonu i počeo pripremati turneju po SAD-u...

Jedan televizor, tri cijene, naslov je teksta u Večernjaku od 16. studenog 1960. godine, koji opisuje problem građanina D. L., koji je naumio kupiti televizor. Naime, tri jugoslavenska proizvođača televizora: Telekomunikacije, Radioindustrija i Belind, pokrenuli su pregovore za otkup licencije TV prijamnika Orion s ekranom od 53 cm. Malo nakon toga zagrebačka Radioindustrija krenula je u proizvodnju Oriona-53, po kvaliteti boljeg od mađarskog originala. Taj je prijamnik pušten u prodaju po cijeni od 160.700 dinara. Uskoro su stigli TV prijamnici proizvedeni u Beogradu i Ljubljani, po istoj cijeni. Međutim, pojavilo se i uvozno poduzeće, a s njim i kvalitetom slabiji originalni Orion, po cijeni od 167.250 dinara. A u međuvremenu se na tržištu pojavilo još jedno trgovačko poduzeće koje iste uvozne televizore prodaje po cijeni od 125.000. U tekstu se ističe da je pitanje kako je potonja cijena uopće formirana.

