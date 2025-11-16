Jedan televizor s ekranom od 53 centimetra - tri različite cijene!

Jedan televizor, tri cijene, naslov je teksta u Večernjaku od 16. studenog 1960. godine, koji opisuje problem građanina D. L., koji je naumio kupiti televizor. Naime, tri jugoslavenska proizvođača televizora: Telekomunikacije, Radioindustrija i Belind, pokrenuli su pregovore za otkup licencije TV prijamnika Orion s ekranom od 53 cm. Malo nakon toga zagrebačka Radioindustrija krenula je u proizvodnju Oriona-53, po kvaliteti boljeg od mađarskog originala. Taj je prijamnik pušten u prodaju po cijeni od 160.700 dinara. Uskoro su stigli TV prijamnici proizvedeni u Beogradu i Ljubljani, po istoj cijeni. Međutim, pojavilo se i uvozno poduzeće, a s njim i kvalitetom slabiji originalni Orion, po cijeni od 167.250 dinara. A u međuvremenu se na tržištu pojavilo još jedno trgovačko poduzeće koje iste uvozne televizore prodaje po cijeni od 125.000. U tekstu se ističe da je pitanje kako je potonja cijena uopće formirana.

