Jedini Advent na Gornjem gradu donosi pravi blagdanski ugođaj

Ove godine Gornji Grad u Zagrebu domaćin je jedinstvenog adventa – Doma Si, smještenog u dvorištu Muzeja grada Zagreba na adresi Opatička 20. S temom "Dnevni boravak Djeda Božićnjaka", ovaj advent obećava nezaboravne blagdanske trenutke kroz bogat program i toplu atmosferu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Zagreb: Ponuda na Adventu | Video: 24sata/pixsell

Foto: PR/PROMO

Posjetitelje očekuju različite aktivnosti svakog dana:

Ponedjeljkom – Pub kvizovi za ljubitelje natjecateljskog duha.

– Pub kvizovi za ljubitelje natjecateljskog duha. Utorkom – Grinchijada, savršena za ljubitelje blagdanskog humora.

– Grinchijada, savršena za ljubitelje blagdanskog humora. Srijedom i četvrtkom – Live bandovi s glazbom od Franka Sinatre do Dine Dvornika.

– Live bandovi s glazbom od Franka Sinatre do Dine Dvornika. Petkom i subotom – DJ program s blagdanskim i modernim hitovima.

– DJ program s blagdanskim i modernim hitovima. Nedjeljom – Christmas Market, savršeno mjesto za kupovinu blagdanskih darova.

Za ljubitelje dobre hrane i pića, Dom Si nudi raznovrsne kutke poput Šećernog Pola s churrosima i fritulama, The Spot s "najboljim burgerima u gradu", MEZA to go s vinima i sirevima, Pijanog Djedicu za koktele te Snježne kapi za raznovrsna pića.

Foto: PR/PROMO

Foto: PR/PROMO

Prostor je natkriven i zaštićen od vremenskih nepogoda, što omogućava uživanje u svemu bez obzira na hladnoću ili kišu. Posjetite najtopliji advent u Zagrebu i stvorite nezaboravne blagdanske uspomene!