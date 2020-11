Sada \u0107e GPS svakih sat vremena javljati lokaciju \u017eirafe. Konzervatori su zahvalili na pomo\u0107i Kenijskoj slu\u017ebi za za\u0161titu divljih \u017eivotinja, zajedno s organizacijama Northern Rangelands Trust i Save Giraffes Now.

Jedinoj bijeloj žirafi na svijetu stavili GPS da je mogu spasiti

Stručnjaci za zaštitu divljih životinja mužjaku bijele žirafe su na jedan od rogova stavili GPS kako bi ga zaštitili od krivolovaca koji su već ubili ženku i mladunče

<p>Krivolovci u Keniji ubili su ženku i mladunče bijele žirafe ranije ove godine, pa su stručnjaci za zaštitu divljih životinja jedinog bijelog mužjaka na svijetu zaštitili stavivši mu GPS na rog, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8957533/Worlds-white-giraffe-fitted-GPS-tracking-bid-protect-poachers-Kenya.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR1krfY_FLIUYHsYNhk0RlMFVqHp4YM_0Kf0-OQpcHLWQPGNsE7PX-2iWyc">Daily Mail</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Periske masovno izumiru</p><p>Krivolovci su ženku i mladunče ubili u ožujku, no stručnjaci jedinom mužjaku nisu nadjenuli ime. Objavili su to iz Ishaqbini Hirola Community Conservancy. Rijetki genetski poremećaj koji rezultira bijelom bojom naziva se leucizam, a upravo je zbog toga jedina preživjela žirafa na meti krivolovaca u savani blizu granice sa Somalijom.</p><p>Sada će GPS svakih sat vremena javljati lokaciju žirafe. Konzervatori su zahvalili na pomoći Kenijskoj službi za zaštitu divljih životinja, zajedno s organizacijama Northern Rangelands Trust i Save Giraffes Now.</p><p>Tijela ženke i mladunčeta pronašli su u raspadnutom stanju kraj Garisse u istočnoj Keniji u ožujku, a ubili su ih krivolovci. Mužjak, jedini takav u svijetu, sin je preminule ženke.</p><p>- Njihova smrt je težak udarac za korake koje je zajednica poduzela kako bi se zaštitila ova jedinstvena vrsta, a ujedno je poziv na buđenje za nastavak potpore očuvanju. Ovo je dugoročni gubitak za znanstvenike s ovog područja s obzirom na velika ulaganja u studije i istraživanja, a sve je to sad propalo. Dodatno, bijele žirafe su bile velika pomoć za turizam ovog kraja - rekao je u ožujku Mohammed Ahmednoor, menadžer za konzervaciju.</p><p>Bijela ženka pobudila je velik interes kad su je konzervatori zamijetili 2017. godine, a osobito kad je u kolovozu prošle godine dobila dva mladunca. Njihova bijela boja nije rezultat albinizma. To znači da njihova tijela i dalje proizvode tamni pigment i mekom tkivu te zato imaju tamne oči.</p><p>Djelatnici Hirola Conservation programa kazali su kako su ih lokalni rendžeri upozorili na postojanje žirafa.</p><p>- Djelovale su blisko i bile su dosta smirene u našem prisustvu. Majka je šetala naprijed-nazad oko nas signalizirajući mladuncima da se sakriju u grmlju - kazali su pojašnjavajući kako je majčino ponašanje karakteristično za divlje životinje te na taj način pokušavaju spriječiti napade predatora.</p><p>Prije toga još su samo jedanput primijetili bijelu žirafu u tanzanijskom nacionalnom parku Tarangire 2016. godine, no nije jasno što se dogodilo s tom životinjom. Kenijski konzervatori ističu kako je mužjak kojeg su opremili GPS-om jedini poznati primjerak u svijetu.</p><p>Giraffe Conservation Foundation navodi kako je ukupni broj žirafa u Africi pao za 30 posto od 1980. godine, a u nekim područjima za čak 95 posto. Hirola program dobio je naziv po ugroženoj vrsti antilope koju ova organizacija pokušava zaštititi od izumiranja.</p>