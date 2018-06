Jedite biljke: Pakirana hrana smije imati samo pet sastojaka

Prvo i najvažnije pravilo jest izbjegavanje prerađenih žitarica koje imaju malu nutritivnu vrijednost, a nalaze se svuda oko nas. Od njih se prave tjestenine, kruh i grickalice, pa dnevno pojedemo preveliku količinu prerađenih žitarica, upozorava Lisa Leake, autorica knjige “100 Days of Real Food: Fast & Fabulous: The Easy and Delicious Way to Cut Out Processed Food”.

Prehrana koja se temelji na pravoj, neprerađenoj hrani ne znači, kao što većina misli, da se jedu samo salate. Uz ispravan odabir može se uživati u raznovrsnim, vrlo hranjivim obrocima napravljenim od visokokvalitetnih, cjelovitih sastojaka.

Foto: Promo

- Pravilo je vrlo jednostavno. Ne jedite ništa što vaši preci ne bi prepoznali kao hranu niti zapakiranu hranu koja sadrži više od pet sastojaka. Budite umjereni i većinom jedite biljke - savjetuje autorica te dodaje kako hrana ipak ne bi trebala biti opsesija, a nezdrava poslastica ponekad je dozvoljena.

- Moja djeca jedu zdravu i cjelovitu hranu, no jednom tjedno im je dozvoljeno pojesti kekse ili čips. To je posebna poslastica. Kad bi bila dozvoljena svaki dan, više se ne bi smatrala posebnom. Također, ako su neka slavlja, poput rođendana, varanje ovog tipa je dozvoljeno, ali ne smije prijeći u naviku - kaže Leake.

Jedenje prave hrane i spremanje vlastitih obroka je ključ zdrave prehrane. Kuhanje je društvena aktivnost, koja će, uz fizičko zdravlje, donijeti psihičko zdravlje jer će se obitelj u kuhinji zbližiti.

- Ono što spada u kategoriju prave hrane i što treba kupovati su cjelovite žitarice u svom prirodnom obliku, organsko voće i povrće, punomasni mliječni proizvodi bez dodanog šećera, morski plodovi i riba, posebice iz divljeg ulova, te domaće meso, malo meda, sušenog voća, sjemenke i svježe cijeđeni sokovi - savjetuje autorica Leake.