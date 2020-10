Jedite đumbir želite li se riješiti lošeg zadaha, zaista pomaže

<p>Kemikalija koja đumbiru daje specifičan intenzivan okus odlična je u borbi protiv lošeg zadaha, tvrde njemački istraživači sa Tehničkog sveučilišta u Münchenu. Dodali su da se ovaj moćni korijen može uzimati u obliku čaja ili na neki drugi način, bitno je da se nađe u ustima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO o blagodatima đumbira:</p><p>Radi se o gingerolu, sastojku koji ima sposobnost stimulirati enzim zvani sulfhidril, a koji pak neutralizira supstance u usnoj šupljini odgovorne za neugodan zadah. Taj sastojak đumbira pojačava razinu enzima za 16 puta i to u svega nekoliko sekundi.</p><p>Spojevi koji sadrže sumpor u hrani mogu biti razlog stvaranju halitoze (medicinski naziv za loš zadah), od koje, po nekim procjenama, pati četvrtina ljudi.</p><p>Istraživači iz Njemačke proučavali su kako đumbir djeluje na ponašanje molekula u slini, a potom su testirali svoju teoriju na volonterima te pratili kako se njihov dah mijenja, poboljšava.</p><p>Otkrili su kako spomenuti enzim razgrađuje sumpor u ustima.</p><p>- Rezultat uzimanja đumbira je poboljšanje mirisa naših usta. Ovo otkriće može pomoći tvrtkama koje rade proizvode za oralnu higijenu, mogu naučiti kako đumbir radi - rekao je <strong>Thomas Hofmann</strong>, voditelj studije, no nije spomenuo koliko bi đumbira trebalo konzumirati da se dođe do željenog učinka, prenosi <a href="http://www.dailymail.co.uk/health/article-6011389/Drinking-ginger-tea-banish-bad-breath-study-finds.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>