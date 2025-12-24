Obavijesti

TRADICIJSKA LJEPOTA BOŽIĆA PLUS+

Jedna od posljednjih kugličarki u Hrvatskoj: 'Napuhali smo čak 500.000 staklenih kugli za bor'

Piše Veronika Miloševski,
Jedna od posljednjih kugličarki u Hrvatskoj: 'Napuhali smo čak 500.000 staklenih kugli za bor'
Obitelj Krhen izrađuje unikatne božićne ukrase. Posebnom tehnikom stvaraju čudesa od stakla, što su počeli raditi - slučajno, kaže Petra Krhen Antonić, koja kuglice radi već 20 godina

Kad zakoračite u radionicu obitelji koja već desetljećima izrađuje božićne kuglice, osjećaj je kao da ste zakoračili u drugi svijet. Svijet stakla, boja i starih zanata. Ovdje se tradicija čuva s ljubavlju, preciznošću i strašću, a svaka kuglica nosi priču.

