Jedno od najčešćih znakova starenja kože je iznimna suhoća

Iako je suhoća kože do neke mjere česta pojava u svakoj dobi, lako je primijetiti kad je koža promijenjena dubinski, što znači da je vrijeme za anti-age kozmetiku i novu rutinu svakodnevne njege

<p>- Prvi znak starenja su bore i borice, one se prve pojavljuju na mjestima mimike lica, no intenzivna suhoća je ono što otkiva konkretno starenje kože. S godinama gubimo hijaluronsku kiselinu i ceramide u koži, stoga ona postaje suha iznutra - izjavila je liječnica Marisa Garshick iz New Yorka.</p><p>Česta pojava početka ubrzanog starenja kože je i sivilo, jer se s vremenom ona sporije obnavlja, a na površini ostaje sloj mrtvih stanica koji smanjuje prirodan sjaj kože. Tu je rješenje piling koji će kompletno očistiti lice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti hiperpigmetnacije</strong></p><p>Hiperpigmentacija je također jedan od znakova starenja, no u tome pomažu formule koje izbjeljuju kožu te ih treba koristiti u suradnji s kremama sa zaštitnim faktorom.</p><p>- Još jedna pojava je "curenje" kože prema dolje, jer dubinski slojevi ostaju bez kolagena, odnosno sve ga je manje, a on drži strukturu slojeva - komentirala je stručnjakinja. </p><p>Proces se može usporiti - preventivom i planskom njegom lica i vrata.</p><p>- Kako biste usporili pojavu znakova starenja na koži, prva stvar je korištenje krema sa zaštitnim faktorom, a onda i anti-age njega. Pritom ne zaboravite vrat, aplicirajte dnevnu kremu i na to osjetljivo područje. No, izgled kože ovisi i o vašem stilu života i genetici, a ne samo o tome kako se njegujete - navela je Garshick za magazin <a href="https://www.marthastewart.com/7981101/dermatologist-questions-skin-aging">Martha Stuart.</a></p>