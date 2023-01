Jednostavne seks poze u kojima žene lakše dolaze do orgazma

Nije tajna da malo žena može postići vrhunac samo penetracijom, ali postoje položaji koji povećavaju šanse da ih dosegnu.

Iako će možda trebati malo rada da se stvarno pogodi ono što voli, i rijetko tko će se požaliti na dobro, dugotrajno druženje, postoje određeni položaji koji mogu olakšati da žena bude potpuno zadovoljna.

Važno je zapamtiti da orgazam ne bi trebao biti glavni fokus seksa - ni za jednog partnera. Ali zbog 'nesrazmjera u postizanju orgazma' činjenica je da ženama može trebati više vremena da postignu vrhunac.

Žene doživljavaju puno više zadovoljstva stimulacijom klitorisa, što znači da je to područje na koje se treba usredotočiti. Klitorisu se inače pridaje malo ili nedovoljno pažnje, pa je vrijeme za promjenu fokusa.

Najbolje je preuzeti kontrolu nad stvarima i upoznati svoje tijelo kroz samozadovoljavanje, odnosno kako se možete dovesti do vrhunca, jer tada ćete znati voditi i partnera i shvatiti što vas stvarno uzbuđuje.

Evo nekoliko položaja za seks koji će pomoći da lakše postignete orgazam, a također jamče dobar provod:

'Mačka'

Ova varijacija misionarske poze je izvrstan položaj za povećanje intimnosti, jer ćete biti licem u lice s partnerom. Muškarac je pozicioniran više nego što bi bio u misionarskom položaju i mora osigurati da su mu ramena i glava otprilike malo viši nego što bi inače bili. U osnovi, to znači da njihov penis neće doprijeti do kraja u vaginu, već će umjesto toga snažno povlačiti klitoris. To će pomoći ženi da maksimalno uživa.

'Slobodan kao zrak'

Muškarac mora leći na leđa. Partnerica se tad treba okrenuti licem u suprotnom smjeru i sjesti na penis. Kad god je spremna, može se polako spustiti kako bi omogućila penetraciju, ali njezina leđa trebaju biti potpuno ispružena na prednjem dijelu tijela partnera. Položaj će im omogućiti da se osjećaju doslovno 'slobodni kao zrak', a tu je i dovoljno prostora za penetrirajućeg partnera da posegne i dotakne klitoris.

'Pribadača'

Ovo je još jedna odlična poza ako volite biti blizu partnera tijekom seksa, jer je više nego ugodna. Partnerica treba leći, okrenuta prema dolje, tako da partner može leći na nju. To će muškarcu omogućiti penetraciju straga, ali kako je žena ravna, moći će iskusiti cijeli niz različitih osjeta. Također postoji mnogo mogućnosti da vas partner dodiruje ili da vi sami sebe dodirujete kada ste u ovom položaju. Navodno, postoji hrpa žena koje nikada nisu postigle vrhunac tijekom seksa dok nisu probale ovaj drski potez.

'Uljepšani' misionarski

Većina zna kako zauzeti klasičnu misionarsku pozu, ali postoji nešto što možete učiniti kako biste to uljepšali. Zamolite partnera da se namjesti tako što ćete stalno mijenjati kut iz kojeg ulazi u vas. Kombinacija ovoga, zajedno s brzinom, pomoći će da više istražite svoje točke zadovoljstva i naučite puno o tome što stvarno volite.

Ako pomičete zdjelicu, to će djelovati na dodatno pojačavanje osjeta. Možete čak mijenjati položaj tako da sklopite noge kako biste čvršće stisnuli. Čineći to, vjerojatnije je da će guranje pomoći dražiti klitoris na način na koji to stvarno želite, prenosi Daily Star.

