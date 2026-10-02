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KRAJ ERE

Jeste li čuli za 'Vrata pakla'? Gore više od 50 godina, a sada bi mogla nestati...

Usred pustinje Karakum nalazi se golemi krater poznat kao 'Vrata pakla', koji desetljećima privlači pažnju. Njegova neobična priča počela je sasvim slučajno, a danas se govori i o njegovoj budućnosti
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Jeste li čuli za 'Vrata pakla'? Gore više od 50 godina, a sada bi mogla nestati...
Priča o „Vratima pakla” počinje 1971. godine, kada su sovjetski geolozi u pustinji Karakum tražili prirodni plin. Tijekom bušenja tlo se urušilo i otvorio se golemi krater koji je progutao opremu.  | Foto: 123RF
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Priča o „Vratima pakla” počinje 1971. godine, kada su sovjetski geolozi u pustinji Karakum tražili prirodni plin. Tijekom bušenja tlo se urušilo i otvorio se golemi krater koji je progutao opremu.  | Foto: 123RF
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