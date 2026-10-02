Jeste li čuli za 'Vrata pakla'? Gore više od 50 godina, a sada bi mogla nestati...

Usred pustinje Karakum nalazi se golemi krater poznat kao 'Vrata pakla', koji desetljećima privlači pažnju. Njegova neobična priča počela je sasvim slučajno, a danas se govori i o njegovoj budućnosti
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Priča o „Vratima pakla” počinje 1971. godine, kada su sovjetski geolozi u pustinji Karakum tražili prirodni plin. Tijekom bušenja tlo se urušilo i otvorio se golemi krater koji je progutao opremu.
| Foto: 123RF
Priča o „Vratima pakla” počinje 1971. godine, kada su sovjetski geolozi u pustinji Karakum tražili prirodni plin. Tijekom bušenja tlo se urušilo i otvorio se golemi krater koji je progutao opremu. |
Foto: 123RF
Priča o „Vratima pakla” počinje 1971. godine, kada su sovjetski geolozi u pustinji Karakum tražili prirodni plin. Tijekom bušenja tlo se urušilo i otvorio se golemi krater koji je progutao opremu.
| Foto: 123RF
Nakon urušavanja iz kratera je počeo izlaziti prirodni plin, ponajviše metan. Kako bi spriječili njegovo širenje i moguću opasnost za ljude i životinje, geolozi su odlučili zapaliti plin.
| Foto: 123RF
Stručnjaci su očekivali da će plin nestati nakon nekoliko dana, pa će se ugasiti i vatra. No njihove se procjene nisu ostvarile – plamen je nastavio gorjeti puno dulje nego što su očekivali.
| Foto: 123RF
Darvazski plinski krater širok je oko 60 do 70 metara, a dubok nekoliko desetaka metara. Kada padne noć, njegovi brojni plamenovi osvjetljavaju okolnu pustinju i stvaraju prizor koji izgleda gotovo nestvarno.
| Foto: 123RF
Službeno je poznat kao Darvazski plinski krater, prema obližnjem selu Darvaza. Nadimak „Vrata pakla” dobio je zbog neprekidne vatre koja desetljećima izbija iz dubine kratera.
| Foto: 123RF
Iako se 1971. najčešće navodi kao godina nastanka, priča nije potpuno potvrđena. Postoje i tvrdnje da se urušavanje dogodilo ranije, a da je krater zapaljen tek nekoliko godina poslije.
| Foto: 123RF
Godine 2013. kanadski istraživač George Kourounis spustio se u unutrašnjost kratera. Na dno je stigao u posebnom zaštitnom odijelu kako bi istražio ekstremne uvjete i potražio moguće tragove života.
| Foto: 123RF
Krater se nalazi usred pustinje Karakum, daleko od velikih gradova i okružen gotovo potpuno pustim krajolikom. Upravo taj kontrast goleme vatre i beskrajne pustinje pretvorio ga je u jednu od najpoznatijih atrakcija Turkmenistana.
| Foto: 123RF
Posljednjih godina plamen u krateru počeo je vidljivo slabjeti, a prema izvještajima iz 2025. njegova je jačina znatno manja nego prije desetak godina. Turkmenistanske vlasti proučavaju mogućnost zatvaranja kratera jer se iz njega i dalje gubi prirodni plin, no zasad nema službenog datuma kada bi se „Vrata pakla” mogla potpuno ugasiti.
| Foto: 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF
Foto 123RF