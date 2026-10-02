Jeste li čuli za 'Vrata pakla'? Gore više od 50 godina, a sada bi mogla nestati...

Posljednjih godina plamen u krateru počeo je vidljivo slabjeti, a prema izvještajima iz 2025. njegova je jačina znatno manja nego prije desetak godina. Turkmenistanske vlasti proučavaju mogućnost zatvaranja kratera jer se iz njega i dalje gubi prirodni plin, no zasad nema službenog datuma kada bi se „Vrata pakla” mogla potpuno ugasiti. | Foto: 123RF