Jeste li ih dodali na popis želja? Ovih 12 gradova su kao iz bajke

Europa skriva mnogo skrivenih bisera, ako se odlučite putovati u nešto manja mjesto nego što su to popularne odrednice poput Londona, Rima, Pariza...

<p>To što sada postoje ograničenja za određena putovanja ne znači da ne možemo sanjariti o tome gdje ćemo ići kada se život opet vrati u normalu.</p><p>Srećom, Europa je ispunjena 'čarobnim' gradovima koji oduzimaju dah. </p><p><strong>Ovih 12 gradova i mjesta u Europi vrijedi dodati na svoj popis za putovanja: </strong></p><h2>1. Hallstatt, Austrija</h2><p>Ovo alpsko selo prozvano je UNESCO-vom svjetskom baštinom, a ni ne čudi zašto. Na samoj obali jezera Hallstatt uživati možete u arhitekturi iz 16. stoljeća, šarmantnim buticima i kafićima koji poslužuju lokalne delicije.</p><p>Cijelo mjesto izgleda kao da je naslikano, a čak se vjeruje da je to bila inspiracija za kraljevstvo Arendelle iz Snježnog kraljevstva.</p><h2>2. Colmar, Francuska</h2><p>Svojom neobičnom arhitekturom, ulicama i šarenim kućama, Colmar izgleda kao da mu je mjesto u Disneyjevom filmu.</p><p>Šarmantni Stari grad prepun je lokalnih restorana gdje možete probati svjetski poznatu francusku kuhinju.</p><p>Mala Venecija je također popularno mjesto i za turiste i za lokalno stanovništvo, sa šetnicom uz rivu i sa zanimljivim barovima.</p><h2>3. Positano, Italija</h2><p>Smješten na talijanskoj spektakularnoj obali Amalfija, ovo prekrasno selo na litici poznato je po živopisnim zgradama zbog kojih se ističe usred bujnog zelenog krajolika.</p><p>Nekada je Positano bio malo ribarsko mjesto, gdje su ljudi živjeli najviše od onog što su uspjeli uloviti.</p><p>Svaki od gradova koji se nalaze na prekrasnoj obali imaju neodoljiv pogled prema moru.</p><h2>4. Sintra, Portugal</h2><p>Sintra je najpoznatija kao dom nevjerojatne palače Pena, koja je proglašena jednom od najboljih stvari za posjetiti u Portugalu.</p><p>Romantični dvorac iz 19. stoljeća može se pohvaliti raskošnim interijerima, kićenom arhitekturom i skrivenim stazama.</p><h2>5. Cinque Terre, Italija</h2><p>Cinque Terre ili 'Pet zemalja' sastoji se od pet naselja u ligurskom priobalju Italije. To je jedno od najslikovitijih mediteranskih priobalnih područja. Nalaze se na strmim liticama obale Toskane i idealna su destinacija za one koji žele iskusiti sve čari malih talijanskih sela.</p><p>Oduševit će vas jarko obojene zgrade, prostrani vinogradi, užurbane luke i gomile morskih restorana.</p><p>Mala ribarska mjesta dio su UNESCO- ove svjetske baštine, a osvojit će vas svojim talijanskim šarmom i jednostavnim načinom življenja. </p><h2>6. Bled, Slovenija</h2><p>Jezero Bled jedno je od najposjećenijih atrakcija u Sloveniji.</p><p>Možete se voziti brodom po Bledu i uživati u prirodnim atrakcijama i ljepotama, možete posjetiti dvorac Bled, koji je najstariji dvorac u Sloveniji i ima prekrasan pogled na jezero. </p><p>Možete uživati i u šetnji uz obalu jezera, a ako niste od šetnje onda imate mogućnost iznajmljivanja bicikla. </p><p>Uz to, preporučuje se i Vintgar Gorge, staza koja vodi prema Šum slapovima, a možete i posjetiti jedan od najvećih nacionalnih parkova u Europi, slovenski jedini nacionalni park Triglav.</p><h2>7. Sinaja, Rumunjska</h2><p>U ovom gradu se nalazi gomila fascinantnih povijesnih znamenitosti. Možete istražiti impresivan dvorac Peles ili ući u arhitekturu samostana Sinaja iz 17. stoljeća, koji je nekoć služio kao kraljevska rezidencija.</p><p>Grad je ušuškan u planine Bucegi.</p><h2>8. Mont-Saint-Michel, Francuska</h2><p>Dom jednog od najljepših europskih dvoraca, Mont-Saint-Michel već dugo privlači posjetitelje zahvaljujući svojoj spektakularnoj obali.</p><p>S gotičkom arhitekturom i utvrdama izgleda kao da pripada fantastičnom filmu.</p><p>Smješten je u Normandiji, a do otoka možete doći autobusom ili pješice. </p><h2>9. Rothenburg ob der Tauber, Njemačka</h2><p>Ovaj grad očarava lokalce i strane turiste svojom srednjovjekovnom arhitekturom i kamenim ulicama.</p><p>Krenite u šetnju gradskim zidinama, probajte lokalne delicije u jednom od šarmantnih restorana ili jednostavno upijajte atmosferu prolazeći kroz grad.</p><h2>10. Selo Popeye, Malta</h2><p>Ovo neobično selo u početku je sagrađeno kao film postavljen za glazbenu adaptaciju Popaja 1980.</p><p>Danas su se njegove drvene kućice i lokacija uz obalu pokazale popularnim za posjetitelje, a ujedno su i tematski park u kojem se pojavljuje i sami poznati mornar.</p><p>Za vrijeme blagdana, djeca mogu istražiti selo vilenjaka u kojem pomagači Djeda Mraza marljivo rade oko izrade igračaka za Božić.</p><h2>11. Reine, Norveška</h2><p>Otoci Lofoten jedno su od najboljih mjesta za uživanje u polarnim svjetlima u Norveškoj, pa Reine mora biti na vašem popisu ako ste oduvijek željeli vidjeti Auroru Borealis.</p><p>Sam grad ima mnoštvo šarmantnih restorana i hotela, ali tu su i okolni prekrasni krajolici koji izgledaju magično.</p><h2>12. Poznan, Poljska</h2><p>Ovaj šarmantni poljski gradić poznat je po glavnom trgu sa šarmantnim zgradama, privlačnom arhitekturom i živopisnom atmosferom.</p><p>Provedite dane istražujući trgovine i lutajući popločanim ulicama, a navečer se vratite na trg kako biste uživali u piću s pogledom, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/travel/europe/gallery/12-magical-european-fairytale-towns-22649836" target="_blank">Mirror.</a></p>