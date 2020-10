Kada biste vidjeli takve fotografije rekli bi ste: 'ovo je foto\u0161op', no ne brinite nije. Takve fotografije i takva pojava je zaista stvarna.\u00a0

<p>Stidljivost krošnje, pojava je uočena kod nekih vrsta drveća, u kojoj se krošnje drveća međusobno ne dodiruju, tvoreći krošnju s prazninama. Pojava je najrasprostranjenija među stablima iste vrste, ali se javlja i među stablima različitih vrsta.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ova pojava prvi put je primijećena 1920-ih. Kad biste hodali šumom i gledali prema gore, gledali biste u nadstrešnicu, koja je skup krošnji. Kad obično pogledate u nadstrešnicu, vidite presijecanje grana između krošnji stabala. No kod stidljivosti krošnje to ne vidite.</p><p>Kada biste vidjeli takve fotografije rekli bi ste: 'ovo je fotošop', no ne brinite nije. Takve fotografije i takva pojava je zaista stvarna. </p><p><strong>Nitko zapravo nije siguran što uzrokuje sramežljivost krune, ali postoji više teorija:</strong></p><p>- Insekti i bolesti koji jedu listove</p><p><br/> - Fotosinteza koja se olakšava omogućavanjem optimalne razine svjetlosti da prodre kroz nadstrešnicu kroz prazne prostore oko svake krune. Drveće raste u smjeru svjetlosti i kad osjete sjenu sa susjednih grana stabala, njihov rast se inhibira u tom smjeru.</p><p><br/> - Ozljeda drveća - Drveće se njiše na vjetru i strše jedno u drugo. Tijekom sudara grančice i grane puknu, uništavajući ili oštećujući čvorove rasta, stvarajući praznine oko svake krune. </p>